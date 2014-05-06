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Постер к 1-му сезону сериала Гоморра
Киноафиша Сериалы Гоморра Сезоны Сезон 1

Гоморра, 1 сезон

Gomorra: La serie 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 мая 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гоморра»

В 1-м сезоне сериала «Гоморра» в центре событий оказывается молчаливый и суровый Дон Пьетро Савастано, который много лет уверенно управляет своей преступной бандой в Неаполе. Он обожает свою жену эксцентричную супругу Имму и рассчитывает на то, что нежный, восприимчивый сын Дженни окрепнет, огрубеет и станет достойным преемником. Но пока наследник живет как ему вздумается, надевает спортивные штаны, носит крупные цепи и производит впечатление карикатуры на западных гангстеров. Лидера клана всегда страхует его преданный ассистент Чиро. Он, в отличие от слабохарактерного Дженни, бесстрашен и способен выжить в любых обстоятельствах.

Список серий 1-го сезона сериала «Гоморра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Клан Савастано Il clan dei Savastano
Сезон 1 Серия 1
6 мая 2014
Ты мне доверяешь? Ti fidi di me?
Сезон 1 Серия 2
6 мая 2014
Мужчина в доме L'omm 'e casa
Сезон 1 Серия 3
13 мая 2014
Африканская кровь Sangue africano
Сезон 1 Серия 4
13 мая 2014
Рёв львицы Il ruggito della leonessa
Сезон 1 Серия 5
20 мая 2014
Испанская рулетка Roulette spagnola
Сезон 1 Серия 6
20 мая 2014
Имма против всех Imma contro tutti
Сезон 1 Серия 7
27 мая 2014
Чистый бюллетень La scheda bianca
Сезон 1 Серия 8
27 мая 2014
Джельсомина Верде Gelsomina Verde
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2014
Теперь мы делаем Графа Ora facciamo i Conte
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2014
Сто способов убийства 100 modi per uccidere
Сезон 1 Серия 11
10 июня 2014
Бессмертные Gli immortali
Сезон 1 Серия 12
10 июня 2014
График выхода всех сериалов
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