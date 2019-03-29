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Постер к 4-му сезону сериала Гоморра
Киноафиша Сериалы Гоморра Сезоны Сезон 4

Гоморра, 4 сезон

Gomorra: La serie 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 29 марта 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 4-й сезон сериала «Гоморра»

В 4-м сезоне сериала «Гоморра» Пьетро Савастано хочет, чтобы Альянс разрушился. Он выбирает своей целью О’Принчипе. В числе лидеров Альянса тот не только самый почитаемый и лучше всех ведет дела, но к тому же он самый состоятельный, и ему многие завидуют. О’Принчипе чувствует опасность, когда кто-то начинает обстреливать магазин его избранницы Азмеры. Лучано и O’Трак передают оскорбления, которые произнес О’Нано в его адрес. Огорченный Пьетро выставляет виновным Патрицию. Они ругаются. Спустя некоторое время О’Нано просит прощения, убедив Альянс, что не имеет отношения к выстрелам в магазине. 

Список серий 4-го сезона сериала «Гоморра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Серия 1 Episodio 1
Сезон 4 Серия 1
29 марта 2019
Серия 2 Episodio 2
Сезон 4 Серия 2
29 марта 2019
Серия 3 Episodio 3
Сезон 4 Серия 3
5 апреля 2019
Серия 4 Episodio 4
Сезон 4 Серия 4
5 апреля 2019
Серия 5 Episodio 5
Сезон 4 Серия 5
12 апреля 2019
Серия 6 Episodio 6
Сезон 4 Серия 6
12 апреля 2019
Серия 7 Episodio 7
Сезон 4 Серия 7
19 апреля 2019
Серия 8 Episodio 8
Сезон 4 Серия 8
19 апреля 2019
Серия 9 Episodio 9
Сезон 4 Серия 9
26 апреля 2019
Серия 10 Episodio 10
Сезон 4 Серия 10
26 апреля 2019
Серия 11 Episodio 11
Сезон 4 Серия 11
3 мая 2019
Серия 12 Episodio 12
Сезон 4 Серия 12
3 мая 2019
График выхода всех сериалов
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