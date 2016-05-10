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Постер к 2-му сезону сериала Гоморра
Киноафиша Сериалы Гоморра Сезоны Сезон 2

Гоморра, 2 сезон

Gomorra: La serie 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 10 мая 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 12
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гоморра»

Во 2-м сезоне сериала «Гоморра» миновал год. Дженни удалось в Гондурасе наладить связи с наркоторговцами и получить возможность продавать кокаин. В Италии Джузеппе Авитабил уговорил его подписать контракт в Риме. Дженни знакомится со своей дочкой Аццурой. Он находится под колоссальным впечатлением. Дженни едет в Кельн, чтобы встретиться с отцом. Дон Пьетро упрекает сына в развале корпорации. Он хочет, чтобы тот беспрекословно выполнял его приказы. Пьетро собирается использовать финансовые средства от продажи привезенных Дженни драгоценностей. Он хочет приобрести оружие у Скарфиоти, шефа Ндрангеты. 

Список серий 2-го сезона сериала «Гоморра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Моя жизнь Vita mia
Сезон 2 Серия 1
10 мая 2016
Кровь и слезы Lacrime e sangue
Сезон 2 Серия 2
10 мая 2016
Покаяние Mea culpa
Сезон 2 Серия 3
17 мая 2016
Запах гиены Profumo di iena
Сезон 2 Серия 4
17 мая 2016
Глаза в глаза Occhi negli occhi
Сезон 2 Серия 5
24 мая 2016
След 'O Track
Сезон 2 Серия 6
24 мая 2016
Принц и Гном Il Principe e il Nano
Сезон 2 Серия 7
31 мая 2016
Разделяй и властвуй Divide et impera
Сезон 2 Серия 8
31 мая 2016
Семь лет Sette anni
Сезон 2 Серия 9
7 июня 2016
Призраки Fantasmi
Сезон 2 Серия 10
7 июня 2016
В радости и в горе Nella gioia e nel dolore
Сезон 2 Серия 11
14 июня 2016
Конец дня La fine del giorno
Сезон 2 Серия 12
14 июня 2016
График выхода всех сериалов
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