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Постер к 1-му сезону сериала Стальной алхимик
Киноафиша Сериалы Стальной алхимик Сезоны Сезон 1

Стальной алхимик, 1 сезон

Fullmetal Alchemist 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 октября 2003
Год выпуска 2003
Количество серий 51
Продолжительность сезона 20 часов 24 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Стальной алхимик»

В 1-м сезоне сериала «Стальной алхимик» 12-летний Эдвард Элрик осваивает алхимические премудрости. Он с раннего возраста знает главное правило этой опасной науки: за любой успех предстоит заплатить равную ему цену. Но когда его мать уходит из жизни, мальчик забывает это предупреждение и хочет использовать свои навыки, чтобы вернуть ее к жизни. После досадного провала сам Эдвард теряет две конечности, а его младший брат Альфонс и вовсе лишается тела. Парень едва успевает спасти его, привязав его душу к стальным доспехам, которые теперь служат мальчику телом. Вместе они отправляются на поиски философского камня, который исправит их ошибки.

Список серий 1-го сезона сериала «Стальной алхимик» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Бросившие вызов солнцу To Challenge the Sun
Сезон 1 Серия 1
4 октября 2003
Запретное тело Body of the Sanctioned
Сезон 1 Серия 2
11 октября 2003
Мама Mother
Сезон 1 Серия 3
18 октября 2003
Порождения любви A Forger's Love
Сезон 1 Серия 4
25 октября 2003
Скорость и автоброня The Man with the Mechanical Arm
Сезон 1 Серия 5
1 ноября 2003
Экзамен на алхимика The Alchemy Exam
Сезон 1 Серия 6
8 ноября 2003
Ночной плач химеры Night of the Chimera's Cry
Сезон 1 Серия 7
15 ноября 2003
Философский камень The Philosopher's Stone
Сезон 1 Серия 8
22 ноября 2003
Серебряные часы армейского пса Be Thou for the People
Сезон 1 Серия 9
29 ноября 2003
Загадочный вор Сирена The Phantom Thief
Сезон 1 Серия 10
6 декабря 2003
Долина щебня. Часть I The Other Brothers Elric (1)
Сезон 1 Серия 11
13 декабря 2003
Долина щебня. Часть II The Other Brothers Elric (2)
Сезон 1 Серия 12
20 декабря 2003
Огонь против стали Fullmetal vs. Flame
Сезон 1 Серия 13
27 декабря 2003
Правая рука разрушения Destruction's Right Hand
Сезон 1 Серия 14
10 января 2004
Резня в Ишваре The Ishbal Massacre
Сезон 1 Серия 15
17 января 2004
Потерянное That Which Is Lost
Сезон 1 Серия 16
24 января 2004
Дом, где ждет семья House of the Waiting Family
Сезон 1 Серия 17
31 января 2004
Записи Марко Marcoh's Notes
Сезон 1 Серия 18
7 февраля 2004
За истиной скрыта истина The Truth Behind Truths
Сезон 1 Серия 19
14 февраля 2004
Душа стража Soul of the Guardian
Сезон 1 Серия 20
21 февраля 2004
Алый блеск The Red Glow
Сезон 1 Серия 21
28 февраля 2004
Искусственные люди Created Human
Сезон 1 Серия 22
6 марта 2004
Стальное сердце Heart of Steel
Сезон 1 Серия 23
13 марта 2004
Прикрепление воспоминаний Bonding Memories
Сезон 1 Серия 24
20 марта 2004
Прощальная церемония Words of Farewell
Сезон 1 Серия 25
27 марта 2004
Ее причины Her Reason
Сезон 1 Серия 26
3 апреля 2004
Учитель Teacher
Сезон 1 Серия 27
10 апреля 2004
Всё – это одно, а одно – это всё One is All, All is One
Сезон 1 Серия 28
17 апреля 2004
Невинное дитя The Untainted Child
Сезон 1 Серия 29
24 апреля 2004
Штурм южной штаб-квартиры Assault on South Headquarters
Сезон 1 Серия 30
1 мая 2004
Грех Sin
Сезон 1 Серия 31
8 мая 2004
Данте из чащи Dante of the Deep Wood
Сезон 1 Серия 32
15 мая 2004
Ал в плену Al, Captured
Сезон 1 Серия 33
29 мая 2004
Теория алчности Theory of Avarice
Сезон 1 Серия 34
5 июня 2004
Встреча падших Reunion of the Fallen
Сезон 1 Серия 35
12 июня 2004
Грешник внутри меня The Sinner Within Me
Сезон 1 Серия 36
19 июня 2004
Ведущий постоянную борьбу лейтенант. Загадка склада №13 The Flame Alchemist, The Bachelor Lieutenant, & The Mystery of Warehouse 13
Сезон 1 Серия 37
26 июня 2004
Вниз по течению реки With the River's Flow
Сезон 1 Серия 38
3 июля 2004
Секрет Ишвара Secret of Ishbal
Сезон 1 Серия 39
10 июля 2004
Шрам The Scar
Сезон 1 Серия 40
17 июля 2004
Святая мать Holy Mother
Сезон 1 Серия 41
24 июля 2004
Не зная его имени His Name is Unknown
Сезон 1 Серия 42
24 июля 2004
Бродячий пес в бегах The Stray Dog
Сезон 1 Серия 43
31 июля 2004
Светлый Хоэнхайм Hohenheim of Light
Сезон 1 Серия 44
7 августа 2004
Человек с гниющим сердцем One Who Lets Her Heart Rot
Сезон 1 Серия 45
21 августа 2004
Человеческая трансмутация Human Transmutation
Сезон 1 Серия 46
28 августа 2004
Запечатывание гомункулов Homunculus Sealed
Сезон 1 Серия 47
4 сентября 2004
Прощание Farewell
Сезон 1 Серия 48
11 сентября 2004
По ту сторону Врат Beyond the Gate
Сезон 1 Серия 49
18 сентября 2004
Смерть Death
Сезон 1 Серия 50
25 сентября 2004
Мюнхен 1921 года Laws and Promises
Сезон 1 Серия 51
2 октября 2004
График выхода всех сериалов
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