Alphonse Elric Брат, оказывается, философский камень может быть на самом деле реальным. Но все улики, необходимые для его поиска, закрыты для всех, кроме государевых алхимиков. Поскольку я больше не имею телесной оболочки, я не могу почувствовать тот ужас, который испытывал ты, думая, что умрешь. Должно быть, это было очень больно и одиноко. Я хочу вернуть свое тело, брат. Я хочу снова чувствовать то, что чувствовал ты, снова стать человеком. Если мы найдём философский камень, я смогу это получить.

Edward Elric Когда я был уверен, что он собирается меня убить, мой разум опустел, и я уже не надеялся. Всё, что я мог делать, это орать во всю глотку. Я чувствовал себя таким беспомощным, что даже не мог поверить, что кто-то может спасти меня. И тогда ты появился, Эл, и я понял, что если мы не будем заботиться друг о друге, то никто другой этого не сделает. Так что я сделаю всё возможное, чтобы вернуть наши тела, даже если это означает быть шавкой у военных. И нам остается лишь надеяться, что наши силы достаточно хороши, чтобы помочь нам подняться над собственными пределами. Потому что мы не боги, мы люди, крошечные незначительные люди. Которые не смогли даже спасти маленькую девочку.