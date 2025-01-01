Эдвард ЭлRIC
А почему я должен это делать для тебя?
Удовольствие
О, но мы не спрашиваем, Полный металл...
[она поднимает шлем Разрушителя и открывает его]
Удовольствие
Мы говорим. Ты знаешь, что будет с прикрепленной душой... когда ты это сделаешь?
[она начинает снимать кровавую печать]
Эдвард ЭлRIC
Ты не можешь этого сделать! Он всё еще человек!
Номер 48, Разрушитель: Старший брат
Эдвард ЭлRIC... я...
[шлем разбивается. Удовольствие бросает осколки и подходит к доспехам Ал. Она засовывает ноготь внутрь и готовится снять его печать]
Удовольствие
Это не займет много времени.
Эдвард ЭлRIC
Нет! Пожалуйста, не нужно! Он мой младший брат! Пожалуйста, не отбирай его у меня! Я тебя умоляю!
Алфонс ЭлRIC
Брат, всё в порядке. Кто я на самом деле?
Барри Бутчеры
А что если ты подделка? Имитатор? Как бы ты заметил разницу?
Эдвард ЭлRIC
Есть одна штука, видишь ли, что-то, о чем я хотел тебе сказать...
Эдвард ЭлRIC
Не сдавайся пока, Ал.
[он начинает исправлять потолок, чтобы сделать философский камень]