Цитаты из сериала Стальной алхимик

Рой Мустанг [о своем первом дне как Фюрер] В этот день всем женщинам-офицерам будет приказано носить... крошечные мини-юбки!
[Принимает позу]
Полковник Рой Мустанг Не выгляди так мрачно.
Лейтенант Лиза Хоукэй Твой план был идеален, но я не успела...
Полковник Рой Мустанг Совершенства не существует. Этот мир сам по себе несовершенен.
[проводит рукой по волосам]
Полковник Рой Мустанг Вот что делает его таким прекрасным.
Alphonse Elric Человечество не может получить ничего, не отдав что-то взамен. Чтобы получить, нужно потерять что-то равного значения. Это первый закон алхимии — закон эквивалентного обмена. В те времена мы действительно верили, что это единственная истина в мире.
Edward Elric Кого ты называешь таким коротышкой, что хочешь раздавить как муравья?
Alphonse Elric Успокойся, он ничего подобного не говорил!
Edward Elric Но он это думал.
Alphonse Elric Брат, оказывается, философский камень может быть на самом деле реальным. Но все улики, необходимые для его поиска, закрыты для всех, кроме государевых алхимиков. Поскольку я больше не имею телесной оболочки, я не могу почувствовать тот ужас, который испытывал ты, думая, что умрешь. Должно быть, это было очень больно и одиноко. Я хочу вернуть свое тело, брат. Я хочу снова чувствовать то, что чувствовал ты, снова стать человеком. Если мы найдём философский камень, я смогу это получить.
Edward Elric Когда я был уверен, что он собирается меня убить, мой разум опустел, и я уже не надеялся. Всё, что я мог делать, это орать во всю глотку. Я чувствовал себя таким беспомощным, что даже не мог поверить, что кто-то может спасти меня. И тогда ты появился, Эл, и я понял, что если мы не будем заботиться друг о друге, то никто другой этого не сделает. Так что я сделаю всё возможное, чтобы вернуть наши тела, даже если это означает быть шавкой у военных. И нам остается лишь надеяться, что наши силы достаточно хороши, чтобы помочь нам подняться над собственными пределами. Потому что мы не боги, мы люди, крошечные незначительные люди. Которые не смогли даже спасти маленькую девочку.
Полковник Рой Мустанг Что ты вдруг делаешь?
Лейтенант Лиза Хокай В дожде ты бесполезен, так что, пожалуйста, держись подальше, полковник.
Edward Elric [Магвару, в ответ на притворяющихся братьев Эльриков] Я же говорил, сначала разберёмся с этими детьми. Давно никого не убивал. Прямо скучаю по этому.
[его глаз холит к Магвару с больной, страшной улыбкой]
Edward Elric Смотришь?
Номер 48, Слайсер: Старший брат Нет, ты не понимаешь. Ты должен нас уничтожить.
Слайсер: Молодой брат Он прав. Ты должен нас уничтожить. Для побеждённых нет ничего, кроме смерти — таков наш закон.
Эдвард Элрик Я никого не убиваю. Это не в моих принципах.
Номер 48, Слайсер: Старший брат Ты слишком добр в своих словах. Называть нас кем-то, а не чем-то. Как будто мы всё ещё можем называться людьми в этом извращённом состоянии. Я не говорил убивать, я говорил уничтожить. Уничтожь эти существа, которыми мы стали.
Эдвард Элрик Чтобы сделать это, мне пришлось бы признать, что вы не люди. А чтобы признать это, мне пришлось бы признать то же самое о моём брате, а я не могу этого сделать.
Номер 48, Слайсер: Старший брат Он твой брат.
[после того, как пробил стену Лаборатории 5]
Scar Стальной алхимик! Забирай брата и валите отсюда!
Edward Elric Мне не нужна твоя помощь!
Scar Может быть, но твоему младшему брату ты нужен.
Edward Elric Поехали!
Алфонс Эльрик Береги себя, брат! Он гомункул, как и остальные!
Эдвард Эльрик [перекрывая крик Алчности] Ясно, не удивлён...
[Эд начинает атаковать людей Алчности]
Алчность [держа Изуми за воротник] Эй, слушай, у меня здесь заложник. Все забыли про это? Ну, разве кто-то не обращает на это внимание! Аллоо?
Maes Hughes [Сходя с ума о своей дочери] Она как моя маленькая свита милоты!
Edward Elric Рад видеть, что ты не изменился, Майор. Как всегда, мило и немного кукушечно.
Greed Извини, но кто, черт возьми, ты такой?
Izumi Curtis Я... В #@%$!!
Эдвард ЭлRIC А почему я должен это делать для тебя?
Удовольствие О, но мы не спрашиваем, Полный металл...
[она поднимает шлем Разрушителя и открывает его]
Удовольствие Мы говорим. Ты знаешь, что будет с прикрепленной душой... когда ты это сделаешь?
[она начинает снимать кровавую печать]
Эдвард ЭлRIC Ты не можешь этого сделать! Он всё еще человек!
Номер 48, Разрушитель: Старший брат Эдвард ЭлRIC... я...
[шлем разбивается. Удовольствие бросает осколки и подходит к доспехам Ал. Она засовывает ноготь внутрь и готовится снять его печать]
Удовольствие Это не займет много времени.
Эдвард ЭлRIC Нет! Пожалуйста, не нужно! Он мой младший брат! Пожалуйста, не отбирай его у меня! Я тебя умоляю!
Алфонс ЭлRIC Брат, всё в порядке. Кто я на самом деле?
Барри Бутчеры А что если ты подделка? Имитатор? Как бы ты заметил разницу?
Эдвард ЭлRIC Есть одна штука, видишь ли, что-то, о чем я хотел тебе сказать...
Эдвард ЭлRIC Не сдавайся пока, Ал.
[он начинает исправлять потолок, чтобы сделать философский камень]
Алчность Надеюсь, ты готов к тому, что я ответю тебе, мистер Элрик.
Эдвард Элрик Не переживай.
[Эд трансмутирует свою руку в клинок]
Эдвард Элрик Я всегда готов...
[кричит]
когда я разъярён!
Эдвард Элрик
Envy Причина, по которой ты все еще жив, единственная причина, по которой я тебя не убил, это то, что нам сказали этого не делать. Но я никогда не смогу тебя простить... и не будет времени, когда я смогу тебя простить... за то, что ты носишь кровь этого ублюдка в своих венах!
Wrath [сражаясь с Алфонсом и будучи им сброшенным] Ай! Больно!
[ухмыляясь]
Wrath Твое металлическое тело — это не то, за чем я охочусь!
Greed [после того, как его проткнули ножом и он потерял форму] ... Чёрт, парень... это было неплохо.
Жан Хавок Классический побег из канализации.
Рой Мустанг Не следуй за ним.
Жан Хавок Чёрт, я уже собирался прыгнуть!
Маес Хьюз Классный бардак! Это уже конец?
Рой Мустанг Знаешь, ты мог бы попытаться помочь, пока ты здесь, Хьюз.
Маес Хьюз Отвяжись, я вполне нормальный, а это конкурс уродов. Что ты хочешь, чтобы я сделал, стрелял в него из рогатки?
Лейтенант-Полковник Мейс Хьюз [рассказывая Мустангу о расследовании Скара] Его окровавленная одежда была найдена ниже по течению. Мы не знаем, означает ли это, что он мёртв, или просто голый.
Edward Elric [Жители Лиора прозывают его Короче] Короче? Может ли Короче сделать это? Что еще вы хотите мне сказать, карлик, лужайка, коротышка? Я все равно взрослый, вы, деревенские идиоты из пустыни!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Трэвис Уиллингэм
Travis Willingham
Тору Окава
Tôru Ohkawa
Митико Нэя
Michiko Neya
Вик Миньона
Vic Mignogna
Дэмеон Кларк
Dameon Clarke
Кристин М. Отен
Christine M. Auten
Лора Бэйли
Laura Bailey
Jerry Jewell
Нана Мидзуки
Nana Mizuki
Кэидзи Фудзивара
Keiji Fujiwara
