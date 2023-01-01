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Стальной алхимик
Сезоны
Стальной алхимик, список сезонов
Fullmetal Alchemist
16+
Год выпуска
2003
Страна
Япония
Эпизод длится
24 минуты
Телеканал
Animax
Список сезонов сериала «Стальной алхимик»
Сезон 1 / Season 1
51 эпизод
4 октября 2003 - 2 октября 2004
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