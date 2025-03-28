Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Стальной алхимик
Статьи
Статьи о сериале «Стальной алхимик»
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Статьи о сериале «Стальной алхимик»
Вся информация о сериале
«Поднятия уровня» в списке нет: топ-6 аниме на любой вкус и жанр — советует композер «Киберслава» и «Майора Грома»
Есть и зрелищные бои, и кулинарные поединки. А про №2 вообще мало кто слышал.
6 комментариев
28 марта 2025 13:46
Аниме свернуло не туда? 3 заблуждения о «Стальном алхимике», в которые верит большинство фанатов — и абсолютно зря
Снимаем розовые очки со скептиков.
2 комментария
12 марта 2025 18:07
Кто самый сильный в аниме «Стальной алхимик: Братство»? Братья Элрик даже не в топ-5
Ребят обходят по всем фронтам сразу несколько персонажей.
Написать
7 марта 2025 07:58
Душа ребенка, запертая в доспехе: почему Альфонс Элрик потерял тело в «Стальном алхимике»
Его можно было уничтожить при помощи воды, просто стерев печать крови.
Написать
5 марта 2025 18:07
Не просто мультик, а глубокая аллюзия: какие 7 смертных грехов есть в аниме «Стальной алхимик»
Объясняем для тех, кто не знал или уже забыл.
3 комментария
5 марта 2025 13:46
Не понимали, почему в «Стальном алхимике» поют на русском? Создатели аниме пошли на это намеренно
Трогательная песня о братьях и матери до сих пор вышибает слезу.
2 комментария
3 марта 2025 12:19
Помните ту жуткую куклу из «Ночного дозора»? Похоже Бекмамбетов подсмотрел ее в детском мультике
Михаил Шибанов снова в деле: новые кадры со съемок «Первого отдела-5» показали, что ждать тяжело, но оно того стоит (фото)
Сколько лет было актерам в «Джентльменах удачи»? Леонову – 45, а Видов, оказывается, был сильно моложе
Ушла эпоха? Всего у 8 аниме в истории рейтинг ровно 100/100 — и ни единого шедевра Миядзаки в списке нет
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
Скандалы, суды, гибель актера: за 50 лет до «Августа» в СССР уже сняли экранизацию «В августе 44-го», но ее прокат запретили «наверху»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667