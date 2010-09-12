Menu
Penoza 2010 - 2017 season 1

Season premiere 12 September 2010
Production year 2010
Number of episodes 8
Runtime 6 hours 0 minute
"Penoza" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Преступный мир» Франс и Кармен много лет живут в счастливом браке и растят общих детей. Муж обеспечивает семейство, а жена ведет хозяйство и заботится о сыновьях. Есть лишь одна проблема: Кармен давно беспокоит сомнительный бизнес, который ведет ее благоверный. Женщина догадывается, что он ведет какие-то дела с наркоторговцами и головорезами, но не вмешивается в ситуацию ради благосостояния своей семьи. Однажды проблемы Франса сказываются на их детях, когда сын находит пистолет в машине отца. Кармен выясняет, что супруг распространяет гашиш, но не успевает с ним поговорить: во Франца кто-то стреляет.

8.2 IMDb
"Penoza" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Het begin
Season 1 Episode 1
12 September 2010
Onaangename verrassingen
Season 1 Episode 2
19 September 2010
Onder druk gezet
Season 1 Episode 3
26 September 2010
Confrontaties
Season 1 Episode 4
3 October 2010
Onderling wantrouwen
Season 1 Episode 5
10 October 2010
Geen weg terug
Season 1 Episode 6
17 October 2010
Aan de top van de misdaad
Season 1 Episode 7
24 October 2010
Het uur van de waarheid
Season 1 Episode 8
31 October 2010
