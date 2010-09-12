В 1-м сезоне сериала «Преступный мир» Франс и Кармен много лет живут в счастливом браке и растят общих детей. Муж обеспечивает семейство, а жена ведет хозяйство и заботится о сыновьях. Есть лишь одна проблема: Кармен давно беспокоит сомнительный бизнес, который ведет ее благоверный. Женщина догадывается, что он ведет какие-то дела с наркоторговцами и головорезами, но не вмешивается в ситуацию ради благосостояния своей семьи. Однажды проблемы Франса сказываются на их детях, когда сын находит пистолет в машине отца. Кармен выясняет, что супруг распространяет гашиш, но не успевает с ним поговорить: во Франца кто-то стреляет.