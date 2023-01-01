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Лаборатория Декстера, список сезонов

Dexter's Laboratory 6+
Год выпуска 1996
Страна США
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал Cartoon Network
Список сезонов сериала «Лаборатория Декстера»
Лаборатория Декстера - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 28 апреля 1996 - 1 января 1997
 
Лаборатория Декстера - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
39 эпизодов 16 июля 1997 - 15 июня 1998
 
Лаборатория Декстера - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 16 ноября 2001 - 20 сентября 2002
 
Лаборатория Декстера - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов 22 ноября 2002 - 20 ноября 2003
 
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