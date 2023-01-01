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Скоро в прокате "Мой Хатико"
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Лаборатория Декстера
Сезоны
Лаборатория Декстера, список сезонов
Dexter's Laboratory
6+
Год выпуска
1996
Страна
США
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
Cartoon Network
Список сезонов сериала «Лаборатория Декстера»
Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов
28 апреля 1996 - 1 января 1997
Сезон 2 / Season 2
39 эпизодов
16 июля 1997 - 15 июня 1998
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
16 ноября 2001 - 20 сентября 2002
Сезон 4 / Season 4
13 эпизодов
22 ноября 2002 - 20 ноября 2003
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