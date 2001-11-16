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Постер к 3-му сезону сериала Лаборатория Декстера
Киноафиша Сериалы Лаборатория Декстера Сезоны Сезон 3

Лаборатория Декстера, 3 сезон

Dexter's Laboratory 6+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 ноября 2001
Год выпуска 2001
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Лаборатория Декстера»

В 3-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстеру надоедает, что он постоянно портит свои вещи из-за того, что проливает на себя что-нибудь. Чтобы справиться с этой ситуацией, гениальный ребенок придумывает спутник для стиральной машины, который способен вытирать любые пятна. Но ситуация выходит из-под контроля, когда спутник начинает удалять не только пятна. Затем Декстер хочет выяснить, что отец подарит ему на день рождения, поэтому он создает изобретение, способное распознавать мысли. Но это изобретение имеет неприятные последствия, поскольку в скором времени выясняется, что все окружающие теперь имеют возможность читать мысли самого Декстера.

Список серий 3-го сезона сериала «Лаборатория Декстера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Полная чистота/Мультфильм о папе/Единственный брат Streaky Clean/A Dad Cartoon/Sole Brother
Сезон 3 Серия 1
16 ноября 2001
Разум превыше болтовни/Квакорский мультфильм/Момдарк Mind Over Chatter/A Quakor Cartoon/Momdark
Сезон 3 Серия 2
16 ноября 2001
Преодоление способностей/Неудачный лабораторный эксперимент/Дедушка всех изобретений Copping an Aptitude/A Failed Lab Experiment/The Grand-Daddy of All Inventions
Сезон 3 Серия 3
30 ноября 2001
Поппа Вилли/Мультфильм о маме/Мнимая сторона Луны Poppa Wheely/A Mom Cartoon/The Mock Side of the Moon
Сезон 3 Серия 4
18 января 2002
Если память не изменяет/Мандаркский мультфильм/Телетравма If Memory Serves/A Mandark Cartoon/Tele Trauma
Сезон 3 Серия 5
22 февраля 2002
Мальчик по имени Сью/Лаборатория в бегах A Boy Named Sue/Lab on the Run
Сезон 3 Серия 6
29 марта 2002
Dos Boot/Мультфильм Ди Ди/Хотите ли вы это в банке? Dos Boot/A Dee Dee Cartoon/Would You Like That In The Can
Сезон 3 Серия 7
7 июня 2002
Этот волшебный момент/Немой мультфильм/Противоположности притягиваются That Magic Moment/A Silent Cartoon/Opposites Attract
Сезон 3 Серия 8
14 июня 2002
Комический рельеф/Мультфильм «Третий папа»/RoboDexo 3000 Comic Relief/A Third Dad Cartoon/RoboDexo 3000
Сезон 3 Серия 9
21 июня 2002
Перчатка с первого взгляда/Мультфильм о маме и папе/Пахнет победой Glove at First Sight/A Mom & Dad Cartoon/Smells Like Victory
Сезон 3 Серия 10
28 июня 2002
О, брат?/Еще один мультфильм о папе/Экзамен в баре Oh, Brother?/Another Dad Cartoon/Bar Exam
Сезон 3 Серия 11
5 июля 2002
Джиперс, Криперс, Где Пиперс? / Вперёд, семья Декстера, вперёд! Jeepers, Creepers, Where is Peepers?/Go, Dexter Family, Go!
Сезон 3 Серия 12
12 июля 2002
Тактика запугивания/Мультфильм о маме/Мой папа против твоего папы Scare Tactics/A Mom Cartoon/My Dad vs. Your Dad
Сезон 3 Серия 13
20 сентября 2002
График выхода всех сериалов
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