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Постер к 1-му сезону сериала Лаборатория Декстера
Киноафиша Сериалы Лаборатория Декстера Сезоны Сезон 1

Лаборатория Декстера, 1 сезон

Dexter's Laboratory 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 апреля 1996
Год выпуска 1996
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лаборатория Декстера»

В 1-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» события разворачиваются в небольшом американском городке, где находится дом главного героя — Декстера. Декстер — мальчик-гений, который ходит в школу и живет с родителями. Отец, мать и сестра Ди-Ди привыкли к тому, что в их семье воспитывается феноменально умный ребенок. Главный герой создал секретную лабораторию огромных размеров. Часть помещения располагается под землей. Чаще всего все приключения Декстера начинаются именно в лаборатории, где он проводит свои опыты и научные исследования. Там происходят самые самые забавные и невероятные ситуации.

Список серий 1-го сезона сериала «Лаборатория Декстера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Двойник Ди-Ди Dee Deemensional - Dial M For Monkey: Magmanamus - Maternal Combat
Сезон 1 Серия 1
28 апреля 1996
Подвиги мартышки: Магманамус Dexter Dodgeball - Dial M For Monkey: Rasslor - Dexter's Assistant
Сезон 1 Серия 2
5 мая 1996
Битва матерей Dexter's Rival - Dial M For Monkey: Simion - Old Man Dexter
Сезон 1 Серия 3
12 мая 1996
Декстер играет в вышибалы Double Trouble - Dial M For Monkey: Barbequor - Dexter's Laboratory(Changes)
Сезон 1 Серия 4
19 мая 1996
Подвиги мартышки: Расслор Jurassic Pooch - Dial M For Monkey: Orgon Grindor - Dimwit Dexter
Сезон 1 Серия 5
26 мая 1996
Помощник Декстера Dee Dee's Room - Dial M For Monkey: Huntor - The Big Sister
Сезон 1 Серия 6
2 июня 1996
Соперник Декстера Star Spangled Sidekicks - The Justice Friends: TV Super Pals - Game Over
Сезон 1 Серия 7
20 ноября 1996
Подвиги мартышки: Симион Babysitter Blues - The Justice Friends: Valhallen's Room - Dream Machine
Сезон 1 Серия 8
27 ноября 1996
Кукольная драма – Друзья справедливости: Свидание Кранка – Большой сыр Dollhouse Drama - The Justice Friends: Krunk's Date - The Big Cheese
Сезон 1 Серия 9
4 декабря 1996
Путь Ди Ди/Друзья справедливости: Скажи дяде Сэму/Девушка из Way of the Dee Dee - The Justice Friends: Say Uncle Sam - Tribe Called Girl
Сезон 1 Серия 10
11 декабря 1996
Декстер-тупица Космический кейс/Друзья справедливости: Крысочеловек/Долг Декстера Spacecase - The Justice Friends: Ratman - Dexter's Debt
Сезон 1 Серия 11
18 декабря 1996
Комната Ди-Ди Соперник Декстера/Друзья справедливости: Где пчела?/Мандакер Dexter's Rival - The Justice Friends: Bee Where - Mandarker
Сезон 1 Серия 12
25 декабря 1996
Подвиги мартышки: Охотник Inflata Dee Dee - The Justice Friends: Can't Nap - Monstory
Сезон 1 Серия 13
1 января 1997
График выхода всех сериалов
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