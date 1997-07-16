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Постер к 2-му сезону сериала Лаборатория Декстера
Киноафиша Сериалы Лаборатория Декстера Сезоны Сезон 2

Лаборатория Декстера, 2 сезон

Dexter's Laboratory 6+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 16 июля 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 39
Продолжительность сезона 14 часов 18 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лаборатория Декстера»

Во 2-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» Декстер создает новое изобретение, чтобы взять под контроль характер своей сестры, из-за ее глупых выходок и сама девочка, и Декстер становятся слишком вежливыми. В то же время лабораторным методом появляются грубые и злые аналоги ребят, которые учиняют беспредел. Теперь вежливым Декстеру и Ди-Ди предстоит найти способ избавиться от своих невоспитанных клонов до того, как создадут много неприятностей. Затем Декстер решает подражать своему герою Хэнку и отращивает бороду. Кроме того, Декстер проводит эксперимент по пересадке мозга, который выходит из-под контроля.

Список серий 2-го сезона сериала «Лаборатория Декстера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Бояться бороды/Квакор/Муравьиные штаны Beard to Be Feared/Quackor the Fowl/Ant Pants
Сезон 2 Серия 1
16 июля 1997
Мама и Джерри/Чабби Чиз/Этот сумасшедший робот Mom and Jerry/Chubby Cheese/That Crazy Robot
Сезон 2 Серия 2
23 июля 1997
D & DD/Гамхоки и наручные замки D & DD/Hamhocks and Armlocks
Сезон 2 Серия 3
30 июля 1997
Голодные забастовки/Кус свободен/Утренняя растяжка Hunger Strikes/The Koos is Loose/Morning Stretch
Сезон 2 Серия 4
6 августа 1997
Ди Ди Локс и Нессское чудовище / Backfire / Book 'Em Dee Dee Locks and the Ness Monster/Backfire/Book 'Em
Сезон 2 Серия 5
13 августа 1997
У сестры появилась новенькая сумка/Шу, обувные гномы/Лаборатория потерянных Sister's Got a Brand New Bag/Shoo, Shoe Gnomes/Lab of the Lost
Сезон 2 Серия 6
20 августа 1997
Этикетки/Игровое шоу/Fantastic Boyage Labels/Game Show/Fantastic Boyage
Сезон 2 Серия 7
27 августа 1997
Филе души/Золотая дискета Filet of Soul/Golden Diskette
Сезон 2 Серия 8
3 сентября 1997
Снегопад/ *фигура в комплект не входит/Модель 5 Snowdown/ *figure not included/Mock 5
Сезон 2 Серия 9
10 сентября 1997
Фууу, это рост/Ядерная путаница/Микробактериальная война Ewww That's Growth/Nuclear Confusion/Germ Warfare
Сезон 2 Серия 10
17 сентября 1997
День тяжелого дня/Дорожная сыпь/Океанское волнение A Hard Day's Day/Road Rash/Ocean Commotion
Сезон 2 Серия 11
24 сентября 1997
Автобусный мальчик/Друзья справедливости: Вещи, которые сходят с ума в ночи/Старина МакДекстер The Bus Boy/The Justice Friends: Things That Go Bonk in the Night/Ol' McDexter
Сезон 2 Серия 12
1 октября 1997
Дерзкое возвращение домой / Фотофиниш Sassy Come Home/Photo Finish
Сезон 2 Серия 13
8 октября 1997
Star Check Unconventional/Декстер грязный/Крик мороженого Star Check Unconventional/Dexter is Dirty/Ice Cream Scream
Сезон 2 Серия 14
15 октября 1997
Декод чести/Величайшая мама в мире/Ultrajerk 2000 Decode of Honor/World's Greatest Mom/Ultrajerk 2000
Сезон 2 Серия 15
22 октября 1997
Техно Черепаха/Сюрприз!/Получил козу Techno Turtle/Surprise!/Got Your Goat
Сезон 2 Серия 16
29 октября 1997
Ди Ди, будь глубоко / 911 / На свалках Dee Dee Be Deep/911/Down in the Dumps
Сезон 2 Серия 17
5 ноября 1997
Несчастное печенье/Король маффинов Unfortunate Cookie/The Muffin King
Сезон 2 Серия 18
12 ноября 1997
День фотографий / Теперь это растяжка / Задержание Декстера Picture Day/Now That's a Stretch/Dexter Detention
Сезон 2 Серия 19
19 ноября 1997
Не будь ребенком / Наберите «М», чтобы узнать «Обезьяна»: Пельтра / ДЕВУШКА. Отряд Don't Be a Baby/Dial M for Monkey: Peltra/G.I.R.L. Squad
Сезон 2 Серия 20
26 ноября 1997
Poppin'/Koos a la Goop a Goop/Проект Ди Ди Sports-a-Poppin'/Koos a la Goop a Goop/Project Dee Dee
Сезон 2 Серия 21
3 декабря 1997
Topped Off/Хвост Ди Ди/Отключение питания Topped Off/Dee Dee's Tail/No Power Trip
Сезон 2 Серия 22
14 января 1998
Сестра-мама/Смеющийся Sister Mom/The Laughing
Сезон 2 Серия 23
21 января 1998
Лаборатория Декстера: История/Купон на безумие/Лучше промокнуть Dexter's Lab: A Story/Coupon for Craziness/Better Off Wet
Сезон 2 Серия 24
28 января 1998
Критический газ/Давай спасём мир, придурок!/Обычный Джо Critical Gas/Let's Save the World You Jerk!/Average Joe
Сезон 2 Серия 25
4 февраля 1998
Рашмор Рамбл/Мальчик и его ошибка/Вы, вегетаверите в это! Rushmore Rumble/A Boy and His Bug/You Vegetabelieve It!
Сезон 2 Серия 26
11 февраля 1998
Ай-ай-айз/Ди-Ди и мужчина Aye Aye Eyes/Dee Dee and the Man
Сезон 2 Серия 27
18 февраля 1998
Старое пламя/Не будь героем/Мой любимый марсианин Old Flame/Don't Be a Hero/My Favorite Martian
Сезон 2 Серия 28
25 февраля 1998
Бумажный маршрут / Старые коммутаторы / Трюк или домик на дереве Paper Route Bout/The Old Switcharooms/Trick or Treehouse
Сезон 2 Серия 29
4 марта 1998
Quiet Riot/Акцент, который ты ненавидишь/Улов дня Quiet Riot/Accent You Hate/Catch of the Day
Сезон 2 Серия 30
11 марта 1998
Папа обеспокоен/подставлен/он использует твою голову Dad is Disturbed/Framed/That's Using Your Head
Сезон 2 Серия 31
18 марта 1998
DiM/Просто старомодная лабораторная песня…/Repairanoid DiM/Just an Old Fashioned Lab Song.../Repairanoid
Сезон 2 Серия 32
25 марта 1998
Sdrawkcab/Континуум мультяшных дураков/Солнце, серфинг и наука Sdrawkcab/The Continuum of Cartoon Fools/Sun, Surf, and Science
Сезон 2 Серия 33
1 апреля 1998
Большие боты/Клейкие инопланетяне, которые контролируют ваш разум/Затерявшиеся в космосе Big Bots/Gooey Aliens That Control Your Mind/Misplaced in Space
Сезон 2 Серия 34
8 апреля 1998
Соперник Ди Ди/Слегка психопат/Игра за игру Dee Dee's Rival/Pslightly Psycho/Game for a Game
Сезон 2 Серия 35
15 апреля 1998
Черноногий и Слим/В ловушке мести/Ловушка для попугаев Blackfoot and Slim/Trapped with a Vengeance/The Parrot Trap
Сезон 2 Серия 36
22 апреля 1998
Декстер и Компьютеррес получают Мандарк!/Друзья справедливости: Боль во рту/Декстер против. Когти Санты Dexter and Computress Get Mandark!/The Justice Friends: Pain in the Mouth/Dexter Vs. Santa's Claws
Сезон 2 Серия 37
29 апреля 1998
Дуно-Майт/Лабретто Dyno-Might/LABretto
Сезон 2 Серия 38
6 мая 1998
Последний, но не зверь Last But Not Beast
Сезон 2 Серия 39
15 июня 1998
График выхода всех сериалов
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