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Постер к 4-му сезону сериала Лаборатория Декстера
Киноафиша Сериалы Лаборатория Декстера Сезоны Сезон 4

Лаборатория Декстера, 4 сезон

Dexter's Laboratory 6+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 22 ноября 2002
Год выпуска 2002
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 4-й сезон сериала «Лаборатория Декстера»

В 4-м сезоне сериала «Лаборатория Декстера» сестра главного героя приводит домой мальчика, чтобы познакомить его со своей семьей. Оказывается, что гость Ди-Ди не только привлекателен внешне, но и весьма умен. Спустя некоторое время Декстер начинает сражаться за внимание молодого человека вместе со своей сестрой. Затем Ди-Ди случайно закрывает лабораторию Декстера. Декстер похищает кабель для своего отца и становится суровым администратором местной библиотеки. Ди-Ди решает погадать на судьбу своего брата, и, к его большому удивлению, события, которые она предсказала, начинают происходить с ним в реальной жизни.

Список серий 4-го сезона сериала «Лаборатория Декстера» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Красивый галстук/Помни меня/Наложение Beau Tie/Remember Me/Overlabbing
Сезон 4 Серия 1
22 ноября 2002
Ошибка Sis-Tem/Плохие манеры на кабеле/Библиотека Декстера Sis-Tem Error/Bad Cable Manners/Dexter's Library
Сезон 4 Серия 2
25 апреля 2003
Игра-гадалка/Монстрози-Ди Ди/Идущий папаша The Scrying Game/Monstrosi-Dee Dee/Dad Man Walking
Сезон 4 Серия 3
2 мая 2003
Маленькая дилемма Декстера/Фальшивая вводная часть/D2 Dexter's Little Dilemma/Faux Chapeau/D2
Сезон 4 Серия 4
9 мая 2003
Повязка на голову/Дом с чучелами животных/Использованные чернила Head Band/Stuffed Animal House/Used Ink
Сезон 4 Серия 5
16 мая 2003
Школьница раздавлена/Шахматная мама/Отец знает меньше всего School Girl Crushed/Chess Mom/Father Knows Least
Сезон 4 Серия 6
23 мая 2003
Декстер-варвар/Время клубней/Больные глаза Dexter the Barbarian/Tuber Time/Sore Eyes
Сезон 4 Серия 7
30 мая 2003
Бэйб-няня/Mountain Mandark/2Geniuses 2Gether 4Ever Babe Sitter/Mountain Mandark/2Geniuses 2Gether 4Ever
Сезон 4 Серия 8
5 сентября 2003
Невидимая высота/прошлые ошибки/глупые звонки Height Unseen/Bygone Errors/Folly Calls
Сезон 4 Серия 9
12 сентября 2003
Голос за кадром/Блондинка, ведущая блондинку/Стриптизёрша из комиксов Voice Over/Blonde Leading the Blonde/Comic Stripper
Сезон 4 Серия 10
19 сентября 2003
Чайная вечеринка/Дурацкие гонки Декстера Tee Party/Dexter's Wacky Races
Сезон 4 Серия 11
26 сентября 2003
Лаборатория завтрашнего дня/Гаражная распродажа/Куриная царапина The Lab of Tomorrow/Garage Sale/Chicken Scratch
Сезон 4 Серия 12
4 ноября 2003
У них есть отбивные / Поэтическая несправедливость / Комедия перьев They Got Chops/Poetic Injustice/Comedy of Feathers
Сезон 4 Серия 13
20 ноября 2003
График выхода всех сериалов
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