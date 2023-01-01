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Декалог, список сезонов

Dekalog 16+
Год выпуска 1989
Страна Польша/Германия
Эпизод длится 55 минут
Телеканал TVP1
Список сезонов сериала «Декалог»
Декалог - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 10 декабря 1989 - 6 июля 1990
 
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