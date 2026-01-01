«Невский» померкнет, а ведь режиссер один: всего 4 серии, а под впечатлением до сих пор

370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников»

Соня Ростова выбрана: советскую версию мы уже видели и полюбили, а кто сыграет в экранизации романа «Война и мир» Сарика Андреасяна?

«Получит “Оскар” за режиссуру»: в России пересняли культовый «Мортал Комбат» – в ремейке куча звезд и рейтинг 8.5+

$500 тысяч за серию — кто из актеров «Игры престолов» сорвал самый жирный куш (но все равно умудрился обеднеть)

Не «Лепила», а «Ляпила»: этот сюжетный «косяк» в новом детективе с Панфиловым «позорит российских силовиков»

Пока вы досматривали «Первый отдел», вышли сразу 3 новых сериала про сыщиков и расследования — и у каждого 7+ баллов

«У Захарова хуже по всем фронтам»: «Обыкновенное чудо» с Абдуловым смотрела вся страна, но ее первую версию вспомнят единицы

«Халтура ради рейтинга»: реальный следователь выключил «Фишера» с Янковским уже на первой серии – ляпов целый вагон

После «Ведьмака» Кавиллу нашли идеальное место в Вестеросе: 2-й сезон «Рыцаря Семи Королевств» поднимет ставки