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Постер к 1-му сезону сериала Декалог
Киноафиша Сериалы Декалог Сезоны Сезон 1

Декалог, 1 сезон

Dekalog 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 декабря 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Декалог»

В 1-м сезоне сериала «Декалог» немолодая замужняя женщина узнает, что ее супруг неизлечимо болен. Когда-то они любили друг друга, но теперь его существование становится мучительным для них обоих. Поэтому героиня заводит любовника и вскоре узнает, что беременна от него. Она оказывается перед дилеммой: если муж умрет в ближайшее время, она сможет оставить ребенка. Но если муж выживет, ей придется сделать аборт. В это время одинокий отец и его сын проводят все свое время перед мониторами компьютеров и почти не общаются. А начинающий адвокат садится в такси, которым управляет не вполне здоровый психически водитель.

Список серий 1-го сезона сериала «Декалог» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Декалог 1 Dekalog 1
Сезон 1 Серия 1
10 декабря 1989
Декалог 2 Dekalog 2
Сезон 1 Серия 2
11 мая 1990
Декалог 3 Dekalog 3
Сезон 1 Серия 3
18 мая 1990
Декалог 4 Dekalog 4
Сезон 1 Серия 4
25 мая 1990
Декалог 5 Dekalog 5
Сезон 1 Серия 5
1 июня 1990
Декалог 6 Dekalog 6
Сезон 1 Серия 6
8 июня 1990
Декалог 7 Dekalog 7
Сезон 1 Серия 7
15 июня 1990
Декалог 8 Dekalog 8
Сезон 1 Серия 8
22 июня 1990
Декалог 9 Dekalog 9
Сезон 1 Серия 9
29 июня 1990
Декалог 10 Dekalog 10
Сезон 1 Серия 10
6 июля 1990
График выхода всех сериалов
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