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Постер к 1-му сезону сериала Дети Водолея
Киноафиша Сериалы Дети Водолея Сезоны Сезон 1

Дети Водолея, 1 сезон

Deti Vodoleya 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 октября 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дети Водолея»

В 1-м сезоне сериала «Дети Водолея» целых три года Ваня провел в дисциплинарном батальоне. Он справился со многими ужасами. После того как мужчина наконец вновь оказался в родных краях, он жаждет только одного — обнять свою любимую женщину по имени Люба. Однако его ждет шокирующее открытие: Люба вышла замуж. Помимо этого, во время Ваниного отсутствия его избранница стала матерью. Ваня считает, что именно он является отцом ребенка, и у него есть основания так думать. Теперь мужчине предстоит нелегкая борьба за право принимать участие в жизни мальчика. Ваня никогда не умел сдаваться без боя...

Список серий 1-го сезона сериала «Дети Водолея» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 октября 2013
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 октября 2013
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
13 октября 2013
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2013
График выхода всех сериалов
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