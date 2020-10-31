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Постер к 1-му сезону сериала Благословение небожителей
Киноафиша Сериалы Благословение небожителей Сезоны Сезон 1

Благословение небожителей, 1 сезон

Tian Guan Ci Fu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 11
Продолжительность сезона 4 часа 35 минут
О чем 1-й сезон сериала «Благословение небожителей»

В 1-м сезоне сериала «Благословение небожителей» несколько столетий назад Лянь Се являлся наследным принцем именитого королевства. Жители этих краев относились к нему с уважением. Сложно было представить, что спустя некоторое время он станет объектом всеобщих насмешек. Это произошло после того, как Лянь Се в юности оказался на Небесах. Его воздвигли в лик святых. Однако затем его свергли. Через 8 сотен лет Лянь Се решил в третий раз попытать счастья и вернуться на небеса. Снова оказавшись небожителем, Лянь Се с энтузиазмом принимается за свое первое поручение. Выполнив его, он сталкивается с загадочным демоном...

Список серий сериала Благословение небожителей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
31 октября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
31 октября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
14 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
21 ноября 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
28 ноября 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
12 декабря 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
19 декабря 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
26 декабря 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
2 января 2021
График выхода всех сериалов
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