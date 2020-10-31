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Постер к 2-му сезону сериала Благословение небожителей
Киноафиша Сериалы Благословение небожителей Сезоны Сезон 2

Благословение небожителей, 2 сезон

Tian Guan Ci Fu 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Количество серий 1
Продолжительность сезона 25 минут
О чем 2-й сезон сериала «Благословение небожителей»

Во 2-м сезоне сериала «Благословение небожителей» продолжается история о величайшем в мире противостоянии между людьми и небожителями – древними созданиями, которые столетиями управляли землями и обладали могущественными способностями. Главным действующим лицом по-прежнему является Лянь Се, который вновь оказывается в центре этой борьбы. Ему становится известно о своем предназначении – стать богом, который может оказать сопротивление небожителям и помочь своему народу спастись от тирании. В новом сезоне героя ожидает множество захватывающих приключений и непростых испытаний.

Список серий сериала Благословение небожителей График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Episode 1
Сезон 2 Серия 1
TBA
График выхода всех сериалов
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