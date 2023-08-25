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Постер телешоу ЭКСТРА Такси
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Киноафиша Сериалы ЭКСТРА Такси

ЭКСТРА Такси (2023 - …)

EKSTRA Taksi 18+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность телешоу 20 часов 30 минут

О чем телешоу

«ЭКСТРА Такси» – новое развлекательное шоу канала ТВ-3, вышедшее в эфир в 2023 году. Герой программы – победитель популярного проекта «Битва экстрасенсов» Влад Череватый, доказавший, что в области черной магии ему нет равных. На сей раз кумир миллионов сядет за руль самого заурядного московского такси и будет развозить случайных пассажиров. За время поездки по мегаполису Череватый расскажет о попутчиках то, что повергнет в шок их самих. От первого в истории ТВ-таксиста-экстрасенса не ускользнет ни один секрет.

В ролях
В ролях
Влад Череватый
Влад Череватый
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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7.8 IMDb
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Сезоны
ЭКСТРА Такси - Сезон 1 Сезон 1
2023, 21 эпизод
 
ЭКСТРА Такси - Сезон 2 Сезон 2
2024, 20 эпизодов
 
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