«ЭКСТРА Такси» – новое развлекательное шоу канала ТВ-3, вышедшее в эфир в 2023 году. Герой программы – победитель популярного проекта «Битва экстрасенсов» Влад Череватый, доказавший, что в области черной магии ему нет равных. На сей раз кумир миллионов сядет за руль самого заурядного московского такси и будет развозить случайных пассажиров. За время поездки по мегаполису Череватый расскажет о попутчиках то, что повергнет в шок их самих. От первого в истории ТВ-таксиста-экстрасенса не ускользнет ни один секрет.