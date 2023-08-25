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Постер к 1-му сезону телешоу ЭКСТРА Такси
Киноафиша Сериалы ЭКСТРА Такси Сезоны Сезон 1

ЭКСТРА Такси, 1 сезон

EKSTRA Taksi 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 2
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон телешоу «ЭКСТРА Такси»

В 1-м сезоне шоу «ЭКСТРА Такси» зрители отправятся в путешествие на городском такси, за рулем которого находится крайне необычный водитель. Влад Череватый – черный маг, участвовавший в лавных мистических телепроектах России. Доказав собственную компетентность в оккультных делах, экстрасенс пробует себя в качестве простого таксиста, между делом рассказывая случайным пассажирам о них самих. Используя свой дар, Череватый выносит на поверхность их самые сокровенные тайны. Ничего не подозревающие пассажиры «ЭКСТРА Такси» запомнят эту поездку на всю оставшуюся жизнь.

Список серий телешоу ЭКСТРА Такси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
25 августа 2023
Выпуск 2
Сезон 1 Серия 2
1 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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