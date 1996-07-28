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Влад Череватый
Влад Череватый
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Влад Череватый

Дата рождения
28 июля 1996
Возраст
27 лет
Знак зодиака
Лев

Биография Влад Череватый

Победитель телепроекта “Битва экстрасенсов” в 23 сезоне. Черный маг. Занимается оккультными науками и практикой.

Влад родился 28 июля 1996 года в Луганской области. С юношества занимался темной магией.

Влад принимал участие в 22 сезоне “Битвы экстрасенсов, и дошел до финала, однако несмотря на любовь зрителей победителем был выбран другой участник. 

Влад Череватый решил вернулся в следующий сезон и доказал всем, что может победить. Он выиграл главный приз и укрепил свою репутацию мощного чернокнижного мага.

 

Популярные фильмы

Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов (2007)
0
ЭКСТРА Такси
ЭКСТРА Такси (2023)
0

Фильмография Влад Череватый

Жанр
Год
Все 2 Сериалы 2 Актер 2
ЭКСТРА Такси
ЭКСТРА Такси
телешоу 2023, Россия
Битва экстрасенсов
Битва экстрасенсов
телешоу, мистика 2007, Россия
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