Победитель телепроекта “Битва экстрасенсов” в 23 сезоне. Черный маг. Занимается оккультными науками и практикой.

Влад родился 28 июля 1996 года в Луганской области. С юношества занимался темной магией.

Влад принимал участие в 22 сезоне “Битвы экстрасенсов, и дошел до финала, однако несмотря на любовь зрителей победителем был выбран другой участник.

Влад Череватый решил вернулся в следующий сезон и доказал всем, что может победить. Он выиграл главный приз и укрепил свою репутацию мощного чернокнижного мага.