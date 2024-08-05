Меню
ЭКСТРА Такси (2023), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу ЭКСТРА Такси
EKSTRA Taksi 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 5 августа 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 20
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

7 IMDb
Список серий телешоу ЭКСТРА Такси График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
5 августа 2024
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
12 августа 2024
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
19 августа 2024
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
26 августа 2024
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
2 сентября 2024
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
9 сентября 2024
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
16 сентября 2024
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
23 сентября 2024
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
30 сентября 2024
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
7 октября 2024
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
14 октября 2024
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
21 октября 2024
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
28 октября 2024
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
11 ноября 2024
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
18 ноября 2024
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
25 ноября 2024
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
2 декабря 2024
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
9 декабря 2024
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 19
16 декабря 2024
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 20
23 декабря 2024
