ЭКСТРА Такси (2023), 2 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
EKSTRA Taksi
16+
Название
Сезон 2
Премьера сезона
5 августа 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
20
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
4
голоса
7
IMDb
Список серий телешоу ЭКСТРА Такси
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2
Серия 1
5 августа 2024
Выпуск 2
Сезон 2
Серия 2
12 августа 2024
Выпуск 3
Сезон 2
Серия 3
19 августа 2024
Выпуск 4
Сезон 2
Серия 4
26 августа 2024
Выпуск 5
Сезон 2
Серия 5
2 сентября 2024
Выпуск 6
Сезон 2
Серия 6
9 сентября 2024
Выпуск 7
Сезон 2
Серия 7
16 сентября 2024
Выпуск 8
Сезон 2
Серия 8
23 сентября 2024
Выпуск 9
Сезон 2
Серия 9
30 сентября 2024
Выпуск 10
Сезон 2
Серия 10
7 октября 2024
Выпуск 11
Сезон 2
Серия 11
14 октября 2024
Выпуск 12
Сезон 2
Серия 12
21 октября 2024
Выпуск 13
Сезон 2
Серия 13
28 октября 2024
Выпуск 14
Сезон 2
Серия 14
11 ноября 2024
Выпуск 15
Сезон 2
Серия 15
18 ноября 2024
Выпуск 16
Сезон 2
Серия 16
25 ноября 2024
Выпуск 17
Сезон 2
Серия 17
2 декабря 2024
Выпуск 18
Сезон 2
Серия 18
9 декабря 2024
Выпуск 19
Сезон 2
Серия 19
16 декабря 2024
Выпуск 20
Сезон 2
Серия 20
23 декабря 2024
