«Время на десерт: рождественский выпуск» – праздничная версия полюбившейся зрителям кулинарной программы от Netflix. В шоу участвуют пекари и повара, которые готовят праздничные сладости, применяя разные техники и экспериментируя с рецептами. Им предстоит столкнуться с разнообразными заданиями, которые покажут, насколько хорошо они умеют работать с тестом, кремами и украшениями для выпечки. Все блюда будут напрямую или косвенно затрагивать рождественскую тему. Кулинарное состязание судят настоящие мастера своего дела – Адриано Зумбо и Кэндис Нельсон, которые будут оценивать творения участников в компании приглашенных звезд.