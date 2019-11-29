Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Время на десерт: рождественский выпуск
1 постер
Киноафиша Сериалы Время на десерт: рождественский выпуск

Время на десерт: рождественский выпуск (2019 - …)

Sugar Rush Christmas 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 10 часов 0 минут

О чем телешоу

«Время на десерт: рождественский выпуск» – праздничная версия полюбившейся зрителям кулинарной программы от Netflix. В шоу участвуют пекари и повара, которые готовят праздничные сладости, применяя разные техники и экспериментируя с рецептами. Им предстоит столкнуться с разнообразными заданиями, которые покажут, насколько хорошо они умеют работать с тестом, кремами и украшениями для выпечки. Все блюда будут напрямую или косвенно затрагивать рождественскую тему. Кулинарное состязание судят настоящие мастера своего дела – Адриано Зумбо и Кэндис Нельсон, которые будут оценивать творения участников в компании приглашенных звезд.

Время на десерт: рождественский выпуск - трейлер второго сезона
Время на десерт: рождественский выпуск  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Тиффани Тиссен
Тиффани Тиссен
Джанин Мэйсон
Джанин Мэйсон
Лайза Коши
Все актеры и съемочная группа
Телешоу находится в подборках
Сериалы с Новогодней атмосферой Сериалы с Новогодней атмосферой

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
6.9 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Время на десерт: рождественский выпуск - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 6 эпизодов
 
Время на десерт: рождественский выпуск - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 6 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из телешоу
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Хикару — это имя или фамилия? Аниме «Лето, когда умер Хикару» дает мрачный ответ
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше