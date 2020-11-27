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Постер к 2-му сезону телешоу Время на десерт: рождественский выпуск
Киноафиша Сериалы Время на десерт: рождественский выпуск Сезоны Сезон 2

Время на десерт: рождественский выпуск, 2 сезон

Sugar Rush Christmas
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Время на десерт: рождественский выпуск»

Во 2-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» приглашенные звезды и постоянные судьи будут оценивать работы пекарей. Каждый из участников считает себя настоящим мастером выпечки, но так ли это на самом деле – покажет голосование. За ограниченное время они должны приготовить сладкое блюдо, которое органично впишется в праздничную обстановку. Все задания, с которыми им придется сталкиваться, неповторимы и посвящены какому-либо рождественскому атрибуту, будь то календари или елочные украшения. Среди гостей проекта: эксперт по шоколаду Валери Гордон, актриса Эбигейл Бреслин, спортсмен Крис Бош и другие известные личности.

Список серий телешоу Время на десерт: рождественский выпуск График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Время на десерт: Рождество A Sugar Rush Christmas
Сезон 2 Серия 1
27 ноября 2020
Подготовка к Рождеству Christmas Countdown
Сезон 2 Серия 2
27 ноября 2020
Подарки Gift Exchange
Сезон 2 Серия 3
27 ноября 2020
Северный полюс North Pole
Сезон 2 Серия 4
27 ноября 2020
Рождественские гимны Songs of the Season
Сезон 2 Серия 5
27 ноября 2020
Праздничные украшения Deck the Halls
Сезон 2 Серия 6
27 ноября 2020
График выхода всех сериалов
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