О персоне
Фильмография
Новости
Лайза Коши
Liza Koshy
Лайза Коши
Лайза Коши
Liza Koshy
Дата рождения
31 марта 1996
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Хьюстон, Техас, США
Цвет глаз
тёмно-карий
Популярные фильмы
7.5
Голый пистолет
(2025)
Билеты
6.8
Лето 69
(2025)
6.7
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка
(2023)
Фильмография Лайза Коши
Актриса
10
7.5
Голый пистолет
The Naked Gun
комедия
2025, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.8
Лето 69
Summer of 69
комедия, драма
2025, США
5.4
Семейное дело
A Family Affair
комедия, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
5.6
Охотницы
Players
комедия, мелодрама
2024, США
Смотреть трейлер
Свадьба моего бывшего друга
My Ex-Friend's Wedding
комедия
2024, Великобритания / США
6.7
Руби Гильман: Приключения кракена-подростка
Ruby Gillman, Teenage Kraken
анимация, фэнтези, приключения
2023, США
Смотреть трейлер
6.2
Кошки-мышки
Cat Person
драма, триллер
2023, Франция / США
Смотреть трейлер
5.5
Отличный гамбургер 2
Good Burger 2
комедия, семейный
2023, США
Смотреть трейлер
6.1
Шаг за шагом
Work It
комедия, музыка
2020, США
Время на десерт: рождественский выпуск
телешоу
2019, США
Новости о Лайза Коши
