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Постер к 1-му сезону телешоу Время на десерт: рождественский выпуск
Киноафиша Сериалы Время на десерт: рождественский выпуск Сезоны Сезон 1

Время на десерт: рождественский выпуск, 1 сезон

Sugar Rush Christmas
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 ноября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Время на десерт: рождественский выпуск»

В 1-м сезоне шоу «Время на десерт: рождественский выпуск» будут соревноваться пекари, которые подарят праздничное настроение благодаря своей выпечке. Съедобные свитеры, сладости в виде елки, зимние леденцы – это лишь часть блюд, над которыми придется потрудиться участникам. Они проявят все свое мастерство, однако на выполнение заданий у них будет не так много времени, а их десерты оценит компетентное жюри. Среди приглашенных судей: спортсменка Мерил Дэвис, видеоблогерша Лайза Коши, владелица пекарни Амира Кассем, автор книг с рецептами Донал Скиин, танцовщица Джанин Мейсон, актриса Тиффани Тиссен.

Список серий телешоу Время на десерт: рождественский выпуск График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дух Рождества Christmas Spirit
Сезон 1 Серия 1
29 ноября 2019
Рождественская елка O Christmas Tree
Сезон 1 Серия 2
29 ноября 2019
Рождественские колядки Christmas Carols
Сезон 1 Серия 3
29 ноября 2019
Щелкунчик The Nutcracker Sweet
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2019
Санта-Клаус Here Comes Santa Claus
Сезон 1 Серия 5
29 ноября 2019
Зимняя сказка Winter Wonderland
Сезон 1 Серия 6
29 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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