Реутов ТВ (2010 - 2023)

«Реутов ТВ» — это юмористическое шоу, созданное комиками Сергеем Мезенцевым и Владимиром Маркони. В рамках передачи они отыгрывают придурковатых ведущих вымышленного регионального телеканала, посещая различные культурные мероприятия, а также задавая случайным прохожим провокационные и подчас абсурдные вопросы. Проект транслировался на телеканале «2×2» в период с 2007 по 2010 год и пользовался колоссальной популярностью у молодежной аудитории России. Сегодня Мезенцев и Маркони — знаменитые блогеры и шоумены, за плечами которых самые рейтинговые проекты YouTube. «Реутов ТВ» — отличная возможность узнать, с чего начинался их путь.