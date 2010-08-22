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Киноафиша Сериалы Реутов ТВ

Реутов ТВ (2010 - 2023)

Reutov TV 18+
Год выпуска 2010
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал 2x2
Продолжительность телешоу 16 часов 40 минут

О чем телешоу

«Реутов ТВ» — это юмористическое шоу, созданное комиками Сергеем Мезенцевым и Владимиром Маркони. В рамках передачи они отыгрывают придурковатых ведущих вымышленного регионального телеканала, посещая различные культурные мероприятия, а также задавая случайным прохожим провокационные и подчас абсурдные вопросы. Проект транслировался на телеканале «2×2» в период с 2007 по 2010 год и пользовался колоссальной популярностью у молодежной аудитории России. Сегодня Мезенцев и Маркони — знаменитые блогеры и шоумены, за плечами которых самые рейтинговые проекты YouTube. «Реутов ТВ» — отличная возможность узнать, с чего начинался их путь.

В ролях
В ролях
Владимир Маркони
Владимир Маркони
Сергей Мезенцев
Сергей Мезенцев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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8.1 IMDb
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Сезоны
Реутов ТВ - Сезон 1 Сезон 1
2010, 14 эпизодов
 
Реутов ТВ - Сезон 2 Сезон 2
2011, 13 эпизодов
 
Реутов ТВ - Сезон 3: Реутов ТВ открывает Россию Сезон 3: Реутов ТВ открывает Россию
2012, 13 эпизодов
 
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