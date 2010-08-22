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Постер к 1-му сезону телешоу Реутов ТВ
Киноафиша Сериалы Реутов ТВ Сезоны Сезон 1

Реутов ТВ, 1 сезон

Reutov TV 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 22 августа 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 14
Продолжительность сезона 5 часов 50 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Реутов ТВ»

В 1-м сезоне шоу «Реутов ТВ» ведущие регионального канала посещают различные городские мероприятия. Их репортажи отличаются от тех, что вы привыкли видеть на телевидении. Поведение сотрудников Реутов ТВ вызывающее, а вопросы — исключительно провокационные. В рамках 1-го сезона они посетят детский праздник спорта, изучат чирлидинг, сходят на выставку собак и поведают о самых свежих модных слухах. Жертвами ведущих-недотеп в исполнении Сергея Мезенцева и Владимира Маркони станут случайные граждане, которых они будут ставить в неудобное положение при каждом удобном случае.

Список серий 1-го сезона телешоу «Реутов ТВ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Город Реутов, татуировки, детский праздник спорта
Сезон 1 Серия 1
22 августа 2010
Черлидинг, звездная жизнь, выставка собак
Сезон 1 Серия 2
28 августа 2010
Танго, современное искусство, рэйв
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2010
Порноиндустрия, клубная жизнь, пиво
Сезон 1 Серия 4
4 сентября 2010
Культурный Реутов, модные слухи, рок фестиваль
Сезон 1 Серия 5
5 сентября 2010
Слет миллионеров, Sensation, рок фестиваль
Сезон 1 Серия 6
30 сентября 2010
Бокс, конный спорт, день ВМФ
Сезон 1 Серия 7
30 сентября 2010
История Реутова, модельеры, исторические реконструкции
Сезон 1 Серия 8
30 сентября 2010
День Ивана Купала, гольф, выставка машин
Сезон 1 Серия 9
20 августа 2023
Конгресс психологов, выставка секс индустрии, яхты
Сезон 1 Серия 10
30 сентября 2010
Наука, защита экологии, Лада Дэнс
Сезон 1 Серия 11
30 сентября 2010
Женское ралли, сексуальность, внедорожники
Сезон 1 Серия 12
30 сентября 2010
Субкультуры: косплей, цыгане, милиция
Сезон 1 Серия 13
1 октября 2010
Один день из жизни Реутов ТВ
Сезон 1 Серия 14
7 октября 2010
График выхода всех сериалов
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