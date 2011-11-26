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Постер к 2-му сезону телешоу Реутов ТВ
Киноафиша Сериалы Реутов ТВ Сезоны Сезон 2

Реутов ТВ, 2 сезон

Reutov TV 18+
Название Сезон 2
Премьера сезона 26 ноября 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Реутов ТВ»

Во 2-м сезоне шоу «Реутов ТВ» культовый дуэт продолжит донимать случайных граждан на улицах Москвы и окраин столицы. Как и прежде, Мезенцев и Маркони будут посещать важные городские события, выдавая себя за недалеких ведущих провинциального телевидения. На сей раз комики выяснят, как спастись от конца света, установят, почему мужчины смотрят порно, а также откроют легкий способ избавления от телевизионной зависимости. Кроме того, в рамках сезона вы узнаете о том, как защититься от агрессии, где искать работу мечты, и, конечно же, от души посмеетесь. 

Список серий 2-го сезона телешоу «Реутов ТВ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Лекарство от гомосексуализма
Сезон 2 Серия 1
26 ноября 2011
Как избежать конца света?
Сезон 2 Серия 2
3 декабря 2011
Почему мужчины смотрят порно?
Сезон 2 Серия 3
10 декабря 2011
Как поднять рейтинг?
Сезон 2 Серия 4
17 декабря 2011
Почему россияне валят из страны?
Сезон 2 Серия 5
24 декабря 2011
Как бросить смотреть телевизор?
Сезон 2 Серия 6
28 января 2012
Как защититься от агрессии?
Сезон 2 Серия 7
5 февраля 2012
Обращение к телезрителям
Сезон 2 Серия 8
12 февраля 2012
Как найти работу мечты?
Сезон 2 Серия 9
19 февраля 2012
Почему Интернет такой плохой?
Сезон 2 Серия 10
26 февраля 2012
Как нам избавиться от алкоголя?
Сезон 2 Серия 11
4 марта 2012
Почему у россиян хмурые лица?
Сезон 2 Серия 12
10 марта 2012
Кто нас ловит в социальные сети?
Сезон 2 Серия 13
18 марта 2012
График выхода всех сериалов
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