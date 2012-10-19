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Постер к 3-му сезону телешоу Реутов ТВ
Киноафиша Сериалы Реутов ТВ Сезоны Сезон 3

Реутов ТВ, 3 сезон

Reutov TV 18+
Название Сезон 3: Реутов ТВ открывает Россию
Премьера сезона 19 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 3-й сезон телешоу «Реутов ТВ»

В 3-м сезоне шоу «Реутов ТВ» популярные ведущие выдуманного провинциального канала вернутся на экраны 2х2 в последний раз. За плечами Сергея Мезенцева и Владимира Маркони десятки пранков, не только изменивших облик российского телевидения, но и впоследствии разлетевшихся на мемы. В заключительном сезоне дуэт устроит тур по нашей необъятной родине. Им предстоит посетить Казань, Самару, Тольятти, а также совсем небольшие села вроде Бураново. Как водится, Мезенцев и Маркони возьмут интервью у ничего неподозревающих местных жителей и сходят на главные городские мероприятия.

Список серий 3-го сезона телешоу «Реутов ТВ» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Москва. (Старт автопробега)
Сезон 3 Серия 1
19 октября 2012
Владимир, Дзержинск
Сезон 3 Серия 2
26 октября 2012
Нижний Новгород
Сезон 3 Серия 3
2 ноября 2012
Чебоксары, Казань
Сезон 3 Серия 4
9 ноября 2012
Казань, Самара
Сезон 3 Серия 5
16 ноября 2012
Тольятти, Ижевск
Сезон 3 Серия 6
23 ноября 2012
Бураново, Пермь
Сезон 3 Серия 7
30 ноября 2012
Кунгур, Молебка, Екатеринбург, Поезд
Сезон 3 Серия 8
7 декабря 2012
Омск
Сезон 3 Серия 9
14 декабря 2012
Новосибирск, Кемерово
Сезон 3 Серия 10
21 декабря 2012
Кемерово, Красноярск
Сезон 3 Серия 11
28 декабря 2012
Байкал, Улан-удэ
Сезон 3 Серия 12
30 декабря 2012
Благовещенск, Владивосток
Сезон 3 Серия 13
30 декабря 2012
График выхода всех сериалов
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