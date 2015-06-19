В 1-м сезоне сериала «Киллджойс» космические полицейские с планеты Креш Датч и Джон нуждаются в отдыхе после задержания опасного контрабандиста. Но тем временем брату Джона Д`Авину выносят смертный приговор, и агент тайно пытается спасти незадачливого родственника. Вместе с Датч команда вступает в схватку со временем, чтобы очистить имя Д`Авина и восстановить собственную репутацию. Во время операции напарники застревают в Шугар-Пойнт – закрытом разбомбленном городе на Вестерли, наводненном опасными бандами и мусорщиками. Им предстоит отыскать там исчезнувшего рабочего-мигранта.