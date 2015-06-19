Menu
Killjoys 2015 - 2019 season 1

Kinoafisha TV Shows Killjoys Seasons Season 1

Killjoys 18+
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 19 June 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 0 minute
"Killjoys" season 1 description

В 1-м сезоне сериала «Киллджойс» космические полицейские с планеты Креш Датч и Джон нуждаются в отдыхе после задержания опасного контрабандиста. Но тем временем брату Джона Д`Авину выносят смертный приговор, и агент тайно пытается спасти незадачливого родственника. Вместе с Датч команда вступает в схватку со временем, чтобы очистить имя Д`Авина и восстановить собственную репутацию. Во время операции напарники застревают в Шугар-Пойнт – закрытом разбомбленном городе на Вестерли, наводненном опасными бандами и мусорщиками. Им предстоит отыскать там исчезнувшего рабочего-мигранта.

7.2 IMDb
"Killjoys" season 1 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Bangarang
Season 1 Episode 1
19 June 2015
The Sugar Point Run
Season 1 Episode 2
26 June 2015
The Harvest
Season 1 Episode 3
3 July 2015
Vessel
Season 1 Episode 4
10 July 2015
A Glitch in the System
Season 1 Episode 5
17 July 2015
One Blood
Season 1 Episode 6
24 July 2015
Kiss Kiss, Bye Bye
Season 1 Episode 7
31 July 2015
Come the Rain
Season 1 Episode 8
7 August 2015
Enemy Khlyen
Season 1 Episode 9
14 August 2015
Escape Velocity
Season 1 Episode 10
21 August 2015
