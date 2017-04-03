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Постер к 2-му сезону сериала Изгой
Киноафиша Сериалы Изгой Сезоны Сезон 2

Изгой, 2 сезон

Outcast 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 3 апреля 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Изгой»

Во 2-м сезоне сериала «Изгой» Кайл возвращается в Рим вместе с Эмбер, чтобы найти Сидни, а заодно навестить Меган и проверить ее состояние. Шеф полиции Джайлс помогает ему приспособиться к новым условиям службы. Теперь дело Кайла – бороться с уличной преступностью в Италии. Но его усилия не остаются незамеченными, и вскоре он сталкивается с новым опасным врагом. Исчезновение человека в самом центре Рима приводит героя к опасным последствиям. Меган должна столкнуться с плодами своих необдуманных действий. Преподобный Андерсон становится следующей целью неведомой силы, сводящей людей с ума.

Список серий 2-го сезона сериала «Изгой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Непрошеный гость Bad Penny
Сезон 2 Серия 1
3 апреля 2017
На следующий день The Day After That
Сезон 2 Серия 2
10 апреля 2017
Не мне судить Not My Job to Judge
Сезон 2 Серия 3
17 апреля 2017
Тот, кого я ждал The One I'd Been Waiting For
Сезон 2 Серия 4
24 апреля 2017
Общее благо The Common Good
Сезон 2 Серия 5
1 мая 2017
Светлячки Fireflies
Сезон 2 Серия 6
8 мая 2017
Будет одна, когда это случится Alone When It Comes
Сезон 2 Серия 7
15 мая 2017
Милость Mercy
Сезон 2 Серия 8
22 мая 2017
С этого всё начинается This Is How It Starts
Сезон 2 Серия 9
29 мая 2017
К морю To the Sea
Сезон 2 Серия 10
5 июня 2017
График выхода всех сериалов
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