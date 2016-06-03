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Постер к 1-му сезону сериала Изгой
Киноафиша Сериалы Изгой Сезоны Сезон 1

Изгой, 1 сезон

Outcast 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Изгой»

В 1-м сезоне сериала «Изгой» молодой мужчина по имени Кайл живет в одиночестве, не в силах установить душевный или физический контакт ни с одним живым существом. В детстве мать била и унижала мальчика, уверяя его, что он – исчадие ада, которое необходимо очистить от греха, а в его сердце живет Сатана. Теперь Кайл неожиданно сталкивается с такой же ситуацией, но он уже не жертва, а сторонний наблюдатель. Похоже, еще один мальчик обладает некой сверхъестественной силой и страдает за этот дар. Внимательно изучая ребенка, герой начинает сомневаться в истории своей семьи. За помощью он обращается к преподобному местной церкви.

Список серий 1-го сезона сериала «Изгой» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Его окружает тьма A Darkness Surrounds Him
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2016
(Я помню) Она любила меня (I Remember) When She Loved Me
Сезон 1 Серия 2
10 июня 2016
Теперь совсем один All Alone Now
Сезон 1 Серия 3
17 июня 2016
Невиданная ярость A Wrath Unseen
Сезон 1 Серия 4
24 июня 2016
Дорога перед нами The Road Before Us
Сезон 1 Серия 5
8 июля 2016
Из мрака оно наблюдает From the Shadows It Watches
Сезон 1 Серия 6
15 июля 2016
Непоправимый урон The Damage Done
Сезон 1 Серия 7
22 июля 2016
То, что таится внутри What Lurks Within
Сезон 1 Серия 8
29 июля 2016
Близко к дому Close to Home
Сезон 1 Серия 9
5 августа 2016
Лучик света This Little Light
Сезон 1 Серия 10
12 августа 2016
График выхода всех сериалов
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