Токсичный город 2025, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Токсичный город
Toxic Town
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 февраля 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Токсичный город»

В 1-м сезоне сериала «Токсичный город» в 90-е годы прошлого столетия в маленьком британском городке Корби в графстве Нортгемптоншир начали твориться ужасающие вещи. У нескольких жительниц этих мест здесь появились на свет дети с деформированными конечностями. Об этом стало известно представителям средств массовой информации. Корреспонденты издания Sunday Times провели собственное расследование, после чего пришли к выводу, что причиной деформаций могло оказаться загрязнение атмосферы. Оно, в свою очередь, стало результатом халатности местной администрации при захоронении отходов сталелитейного производства. 

Рейтинг сериала

0.0
7.5 IMDb
Список серий сериала Токсичный город График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 февраля 2025
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
27 февраля 2025
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 февраля 2025
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2025
