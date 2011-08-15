Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Игра в ложь
Киноафиша Сериалы Игра в ложь Сезоны Сезон 1

Игра в ложь, 1 сезон

The Lying Game
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 августа 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 20
Продолжительность сезона 14 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Игра в ложь»

В 1-м сезоне сериала «Игра в ложь» в небогатой приемной семье без связей и влияния воспитывается девушка по имени Эмма. Она растет послушной и умной, с легкостью сдает экзамены и радует приемных родителей. Но однажды героиня узнает, что у нее есть родная сестра, как две капли воды похожая на нее саму. Эмма и Саттон договариваются о встрече. Выясняется, что Саттон росла в шикарном доме богатейшей в городе семьи. И неожиданно она просит Эмму на время поменяться с ней местами, пока она наводит справки об их настоящих родителях. Сперва Эмма радуется такой возможности, но вскоре ее близнец бесследно исчезает.

Список серий сериала Игра в ложь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
15 августа 2011
Быть Саттон Being Sutton
Сезон 1 Серия 2
22 августа 2011
Двойные права Double Dibs
Сезон 1 Серия 3
29 августа 2011
Близнецы и чувства Twinsense and Sensibility
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2011
На виду Over Exposed
Сезон 1 Серия 5
12 сентября 2011
Плохие парни разбивают сердца Bad Boys Break Hearts
Сезон 1 Серия 6
19 сентября 2011
Побег с острова Саттон Escape From Sutton Island
Сезон 1 Серия 7
26 сентября 2011
Я никогда не… Never Have I Ever
Сезон 1 Серия 8
3 октября 2011
Сек, ложь и школа крутых ударов Sex, Lies and Hard Knocks High
Сезон 1 Серия 9
10 октября 2011
К востоку от Эммы East of Emma
Сезон 1 Серия 10
17 октября 2011
О сестрёнка, где же ты? O Twin, Where Art Thou?
Сезон 1 Серия 11
2 января 2012
Когда мы, мёртвые, пробуждаемся When We Dead Awaken
Сезон 1 Серия 12
9 января 2012
Приятно познакомится со мной Pleased to Meet Me
Сезон 1 Серия 13
16 января 2012
Чёрное и белое и всё зелёное Black And White And Green All Over
Сезон 1 Серия 14
23 января 2012
Мертвец говорит Dead Man Talking
Сезон 1 Серия 15
30 января 2012
Резервация для двоих Reservation for Two
Сезон 1 Серия 16
6 февраля 2012
Юным влюблённым здесь не место No Country For Young Love
Сезон 1 Серия 17
13 февраля 2012
Не виновен по всем пунктам Not Guilty As Charged
Сезон 1 Серия 18
20 февраля 2012
Опасные выходные Weekend Of Living Dangerously
Сезон 1 Серия 19
27 февраля 2012
Несвященные узы брака Unholy Matrimony
Сезон 1 Серия 20
5 марта 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала
Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову
Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»
Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)
Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа
25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос
Самая красивая актриса СССР стала бабой-ягой: ходит сгорбившись, живет вдали от людей
В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше