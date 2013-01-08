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Постер к 2-му сезону сериала Игра в ложь
Киноафиша Сериалы Игра в ложь Сезоны Сезон 2

Игра в ложь, 2 сезон

The Lying Game
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 января 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Игра в ложь»

Во 2-м сезоне сериала «Игра в ложь» близняшки продолжают плести паутину интриг и тайн. Алека арестовывают по подозрению в убийстве. Он находится за решеткой, но даже оттуда умудряется нервировать Эмму. Тем временем Ребекка и Саттон разрабатывают запасной план действий для семьи Мерсер. Девушка хочет вернуть Итона. Эмма постепенно сближается с Тайером, из-за чего Мадс чувствует себя обделенным. Он решает шокировать девушку очередным семейным откровением. Саттон хочет вернуться к прежней жизни, чтобы проводить больше времени с Итаном. Лорел приглашает Джордана на очень неловкое свидание.

Список серий сериала Игра в ложь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Мстители The Revengers
Сезон 2 Серия 1
8 января 2013
Обман, игра, любовь Cheat, Play, Love
Сезон 2 Серия 2
15 января 2013
Преимущество Саттона Advantage Sutton
Сезон 2 Серия 3
22 января 2013
Поцелуй перед ложью A Kiss Before Lying
Сезон 2 Серия 4
29 января 2013
Много шума обо всем Much Ado About Everything
Сезон 2 Серия 5
5 февраля 2013
Поймайте ее на лжи Catch Her In The Lie
Сезон 2 Серия 6
12 февраля 2013
Только в случае отказа Regrets Only
Сезон 2 Серия 7
19 февраля 2013
Невеста и пойди, поищи Bride and Go Seek
Сезон 2 Серия 8
26 февраля 2013
Могила правды The Grave Truth
Сезон 2 Серия 9
5 марта 2013
Ложь для… To Lie For
Сезон 2 Серия 10
12 марта 2013
График выхода всех сериалов
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