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Киноафиша Сериалы The Long Shadow Сезоны Сезон 1

The Long Shadow, 1 сезон

The Long Shadow
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 1
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «The Long Shadow»

В 1-м сезоне сериала The Long Shadow в октябре 1975 года в Великобритании начинают пропадать люди. Постепенно полиция понимает, что имеет дело с серийным маньяком-убийцей, который уже долгое время незаметно нападает на жителей в разных уголках страны. Питер Сатклифф, стоящий за этой чередой смертей, получает прозвище Йоркширский потрошитель. Однако игра в кошки-мышки со служителями закона не останавливает, а еще больше раззадоривает его. Когда офицерам уже кажется, что их цель вот-вот попадется на крючок, убийца раз за разом избегает наказания. Эта охота длится более пяти лет и в корне переворачивает систему работы британской полиции.

Когда выйдет: выход первой серии 1 сезона запланирован на 25 сентября 2023. График выхода всех сериалов
Сезон 1
Episode 1
Сезон 1 Серия 1
25 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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