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Постер сериала Зак и Миа
Постер сериала Зак и Миа
Постер сериала Зак и Миа
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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3 постера
Киноафиша Сериалы Зак и Миа

Зак и Миа (2017 - 2018)

Zac & Mia 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 4 часа 48 минут

О чем сериал

Сериал «Зак и Миа» – это драма о паре подростков, вместе противостоящих раку. Зак – скромный веселый паренек, а Миа – королева школы. В обычной жизни эти двое даже не посмотрели бы в сторону друг друга. Но когда они оба оказываются в одной больнице с онкологическими заболеваниями, между ними протягивается невидимая нить, которую не в силах разорвать никто и ничто, включая даже саму смерть. Они сбегают с химиотерапии, чтобы побыть вместе, и делают все возможное и невозможное для поддержки друг друга.

В ролях
В ролях
Киан Лоули
Энн Уинтерс
Энн Уинтерс
Мэг Келли
Алексис Дж. Залл
Тори Смит
Кели Дэниелс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.8 IMDb
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Сезоны
Зак и Миа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 12 эпизодов
 
Зак и Миа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 12 эпизодов
 
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