Сериал «Зак и Миа» – это драма о паре подростков, вместе противостоящих раку. Зак – скромный веселый паренек, а Миа – королева школы. В обычной жизни эти двое даже не посмотрели бы в сторону друг друга. Но когда они оба оказываются в одной больнице с онкологическими заболеваниями, между ними протягивается невидимая нить, которую не в силах разорвать никто и ничто, включая даже саму смерть. Они сбегают с химиотерапии, чтобы побыть вместе, и делают все возможное и невозможное для поддержки друг друга.