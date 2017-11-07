Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "После. Навсегда" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Зак и Миа
Смотрите за 1
Киноафиша Сериалы Зак и Миа Сезоны Сезон 1

Зак и Миа, 1 сезон

Zac & Mia 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
Смотрите за 1
О чем 1-й сезон сериала «Зак и Миа»

В 1-м сезоне сериала «Зак и Миа» старшеклассник по имени Зак узнает о своем страшном диагнозе. У него тяжелая степень онкологии, и единственная надежда – долгое и мучительное лечение в клинике. Оставив позади обычные подростковые радости и проблемы, он ложится в больницу. Парень уже отчаивается вернуться к нормальной жизни, но спасением для него становится еще один человек, переживающий те же сложности. Это красавица Миа, его сверстница, которая лечится в том же самом отделении. Они становятся единственными подростками в больнице и объединяются против рака. Вскоре дружба перерастает в любовь.

Список серий 1-го сезона сериала «Зак и Миа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Икс фактор X Factor
Сезон 1 Серия 1
7 ноября 2017
Побалуйте себя Treat Yo Self
Сезон 1 Серия 2
7 ноября 2017
Друг Квест Friend Quest
Сезон 1 Серия 3
7 ноября 2017
Макияж и выход Make-Over & Out
Сезон 1 Серия 4
9 ноября 2017
Старбой Starboy
Сезон 1 Серия 5
14 ноября 2017
Каменистая дорога Rocky Road
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2017
Тера-грипп Thera-Flu
Сезон 1 Серия 7
21 ноября 2017
Кома Хамелеон Coma Chameleon
Сезон 1 Серия 8
23 ноября 2017
Дай/Возьми Give/Take
Сезон 1 Серия 9
28 ноября 2017
М-И-А M-I-A
Сезон 1 Серия 10
30 ноября 2017
Сделать разрез Make the Cut
Сезон 1 Серия 11
5 декабря 2017
Последний танец Last Dance
Сезон 1 Серия 12
7 декабря 2017
График выхода всех сериалов
Related video
Этого певца в России ненавидит только Ваенга: женщины без ума от вида его груди
«Стыдно»: что говорят зрители ледового шоу, в котором выступает Костомаров
Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность
Этого никогда не забудет: Шуфутинский отличился в день свадьбы внука
Как вино — с годами только лучше: физрук из «Ранеток» стал настоящим мачо
Ксерокопия бывшей, только имя другое: Харламов наступил на те же грабли
Сына родила молодая учительница: семью Астахова потрясла новость о пополнении
Тест: выберите сериал, а мы назовем вашу главную черту
Астрологи вычислили самые агрессивные знаки Зодиака: их всего 3
Кровь с молоком: внучка главной цыганки СССР совсем не похожа на родню (фото)
Из гадкого утенка в лебедя: преображение дочери Жади из «Клона» поражает (фото)
Потерял все волосы неспроста: Малахов действительно серьезно болен
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше