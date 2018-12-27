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Киноафиша Сериалы Зак и Миа Сезоны Сезон 2

Зак и Миа, 2 сезон

Zac & Mia 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 27 декабря 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 2 часа 24 минуты
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О чем 2-й сезон сериала «Зак и Миа»

Во 2-м сезоне сериала «Зак и Миа» главные герои наконец осмеливаются признаться друг другу во взаимных чувствах и становятся официальной парой. Но они оба сталкиваются с новыми препятствиями, которые подвергают их отношения испытанию. Миа учится жить с ампутированной конечностью, постепенно осознавая, что теперь ее жизнь точно не станет прежней. Она подумывает записаться в группу поддержки. Тем временем, Зак узнает, что химиотерапия не помогла и его болезнь может оказаться сложнее, чем все надеялись. Пока он проводит время со старым другом, для Миа тоже находится подходящая компания, которая угрожает их любви.

Список серий 2-го сезона сериала «Зак и Миа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Глаз Увидимся Eye See You
Сезон 2 Серия 1
27 декабря 2018
Вспомнить все Total Recall
Сезон 2 Серия 2
27 декабря 2018
Разлучница Homewrecker
Сезон 2 Серия 3
27 декабря 2018
Серф и газон Surf N' Turf
Сезон 2 Серия 4
27 декабря 2018
Не совсем белая ложь Off-White Lies
Сезон 2 Серия 5
27 декабря 2018
Изменение ключа Key Change
Сезон 2 Серия 6
27 декабря 2018
Крюк, леска и потопи его Hook, Line & Sink Him
Сезон 2 Серия 7
27 декабря 2018
Головокружительный спуск Breakneck Down
Сезон 2 Серия 8
27 декабря 2018
Свадебные клэшеры Wedding Clashers
Сезон 2 Серия 9
27 декабря 2018
Зоны друзей Friend Zones
Сезон 2 Серия 10
27 декабря 2018
Звезда пересеклась Star Crossed
Сезон 2 Серия 11
27 декабря 2018
Одна дверь закрывается One Door Closes
Сезон 2 Серия 12
27 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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