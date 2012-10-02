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Постер к 6-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 6

Гильдия, 6 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 2 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 6-й сезон сериала «Гильдия»

В 6-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман находит работу своей мечты, однако ее ожидает не самый удачный первый день. «Головокружительная карьера» девушки начинается с того, что новый босс нарочно забрасывает семя разногласий между ней и другими сотрудниками. Все еще больше усложняется, когда товарищи по игровой гильдии решают навестить Сид в ее реальном офисе. Тем временем Блейдез отчаянно пытается оставаться популярным в интернете, а новая личная жизнь Ворка доставляет неудобства Забу. В многопользовательской онлайн-игре грядет новое расширение, которое может отразиться на работе команды.

Список серий 6-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Квест мечты Dream Questline
Сезон 6 Серия 1
2 октября 2012
Новые сопартийцы New Party Members
Сезон 6 Серия 2
9 октября 2012
Временные решения Makeshift Solutions
Сезон 6 Серия 3
16 октября 2012
Пора в рейд Raid Timez
Сезон 6 Серия 4
23 октября 2012
Не то друзья, не то враги Strange Frenemies
Сезон 6 Серия 5
30 октября 2012
Нарушение Into the Breach
Сезон 6 Серия 6
6 ноября 2012
Оккупируем офис Occupy HQ
Сезон 6 Серия 7
20 ноября 2012
Варианты диалога Dialogue Options
Сезон 6 Серия 8
27 ноября 2012
Дело об игровой утечке The Case of the Game Leak
Сезон 6 Серия 9
4 декабря 2012
Переломные моменты Tipping Points
Сезон 6 Серия 10
11 декабря 2012
Осада штаб-квартиры! Raid HQ!
Сезон 6 Серия 11
18 декабря 2012
Завершение игры End Game
Сезон 6 Серия 12
8 января 2013
График выхода всех сериалов
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