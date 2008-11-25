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Постер к 2-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 2

Гильдия, 2 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 25 ноября 2008
Год выпуска 2008
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «Гильдия»

Во 2-м сезоне сериала «Гильдия» Сид Шерман и ребята из ее онлайн-команды готовятся к соревнованиям. Для этого игрокам приходится встречаться не только в интернете, но и в реальной жизни, что доставляет им немало неприятностей. Клара переживает нервный срыв прямо в игре и решает бросить свое главное увлечение. Забу начинает свое путешествие по пути к зрелости. Сид знакомится со своим новым соседом и узнает о нем значительно больше, чем ей самой хотелось бы. А неожиданный конфликт в чате заставляет парней и девушек из гильдии встать по разные стороны баррикад и переключиться на разные каналы видеосвязи.

Список серий 2-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Стоимость лута Link the Loot
Сезон 2 Серия 1
25 ноября 2008
Облом Block'd
Сезон 2 Серия 2
2 декабря 2008
Квест принят! Quest Accepted!
Сезон 2 Серия 3
9 декабря 2008
Героическая встреча Heroic Encounter
Сезон 2 Серия 4
23 декабря 2008
Хватит быть тряпкой Sacking Up
Сезон 2 Серия 5
30 декабря 2008
Накипело Blow Out
Сезон 2 Серия 6
6 января 2009
Приступ паники Panic Attack
Сезон 2 Серия 7
13 января 2009
Происшествие! Emergency!
Сезон 2 Серия 8
20 января 2009
Деление на группы Grouping Up
Сезон 2 Серия 9
27 января 2009
Общение – отстой Socializing Sucks
Сезон 2 Серия 10
3 февраля 2009
Курс на столкновение Collision Course
Сезон 2 Серия 11
10 февраля 2009
Бой! Fight!
Сезон 2 Серия 12
17 февраля 2009
График выхода всех сериалов
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