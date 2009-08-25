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Постер к 3-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 3

Гильдия, 3 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 25 августа 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 3-й сезон сериала «Гильдия»

В 3-м сезоне сериала «Гильдия» вся команда с нетерпением ждет выхода нового расширения своей любимой многопользовательской онлайн-игры. Но параллельно ребятам приходится справляться с межличностной напряженностью в реальности. Тем временем у гильдии появляется новый внешний противник – соперничающая группа игроков, которая нагло врывается на их территорию. Сид Шерман приходится понести серьезные потери на игровом поле и получить бесценный, хоть и болезненный опыт. Однако девушка готова на все, чтобы сохранить свою команду в целости, – даже в одиночестве пробраться в тыл врага и начать войну.

Список серий 3-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Время расширения Expansion Time
Сезон 3 Серия 1
25 августа 2009
Анархия! Anarchy!
Сезон 3 Серия 2
8 сентября 2009
Минус игрок Player Down
Сезон 3 Серия 3
15 сентября 2009
А ну верни! Get It Back
Сезон 3 Серия 4
22 сентября 2009
Заявились Application'd
Сезон 3 Серия 5
29 сентября 2009
Нубтастика Newbtastic
Сезон 3 Серия 6
6 октября 2009
Совладание и все такое Coping and Stuff
Сезон 3 Серия 7
13 октября 2009
+10 к храбрости +10 to Bravery
Сезон 3 Серия 8
20 октября 2009
Предел терпения Wit's End
Сезон 3 Серия 9
3 ноября 2009
Возвращение! The Return!
Сезон 3 Серия 10
10 ноября 2009
Локалка отменяется Battle Royale
Сезон 3 Серия 11
17 ноября 2009
Героиня Hero
Сезон 3 Серия 12
24 ноября 2009
График выхода всех сериалов
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