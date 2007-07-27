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Постер к 1-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 1

Гильдия, 1 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 июля 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 10
Продолжительность сезона 60 минут
О чем 1-й сезон сериала «Гильдия»

В 1-м сезоне сериала «Гильдия» молодая американка Сид Шерман посвящает всю свою жизнь компьютерным играм. Все ее родственники считают, что девушка попросту помешалась, и стараются вытащить ее «из трясины». Однако сама Сид вполне комфортно ощущает себя в вымышленном виртуальном мире. Все ее друзья – парни из видеочата популярной многопользовательской онлайн-игры, с которыми она общается с помощью современных технологий. А причин выбираться из своего уютного убежища за монитором девушка попросту не видит. Однажды ее безумное увлечение становится слишком реальным и перестает быть просто хобби.

Список серий 1-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сигнал к пробуждению Wake-Up Call
Сезон 1 Серия 1
27 июля 2007
Забодал Zaboo'd
Сезон 1 Серия 2
14 августа 2007
Макропроблема The Macro Problem
Сезон 1 Серия 3
7 сентября 2007
Сыробороды Cheesybeards
Сезон 1 Серия 4
1 ноября 2007
Лучше бы в рейд Rather Be Raiding
Сезон 1 Серия 5
1 декабря 2007
Сплошное издевательство Total Wipe
Сезон 1 Серия 6
24 января 2008
Вторжение в дом Home Invasion
Сезон 1 Серия 7
21 февраля 2008
Переломный момент Tipping Point
Сезон 1 Серия 8
20 марта 2008
Блэйдз слился Owning Bladezz
Сезон 1 Серия 9
16 апреля 2008
Битва с боссом Boss Fight!
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2008
График выхода всех сериалов
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