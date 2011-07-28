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Постер к 5-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 5

Гильдия, 5 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 28 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 5-й сезон сериала «Гильдия»

В 5-м сезоне сериала «Гильдия» команда Сид отправляется на игровую конференцию в другой город. Однако дорога оказывается неожиданно сложной, а совместное проживание шести человек в одном номере не идет на пользу их слаженной работе и дружбе. Между тем ребятам предстоит примириться со всеми сложностями и в полном составе выйти на игровую площадку съезда. Тинк и Клара надеются продать пару фирменных футболок, но у их гильдии нет своего стенда, поэтому им приходится импровизировать. Сид испытывает неожиданное влечение к Забу, а Блейдез примеряет костюм Пэдди Гая и открывает кабинку для фотографирования.

Список серий 5-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Поездка! Road Trip!
Сезон 5 Серия 1
28 июля 2011
Ночлежка Crash Pad
Сезон 5 Серия 2
4 августа 2011
Мегагейм-О-Рамакон Megagame-O-Ramacon
Сезон 5 Серия 3
11 августа 2011
Закончилось и началось Ends and Begins
Сезон 5 Серия 4
18 августа 2011
Проблемы с приоритетами Focus Problems
Сезон 5 Серия 5
25 августа 2011
Зацикленность Revolving Doors
Сезон 5 Серия 6
1 сентября 2011
Социальные травмы Downturn
Сезон 5 Серия 7
8 сентября 2011
Социальные травмы Social Traumas
Сезон 5 Серия 8
15 сентября 2011
Приглашение принято Invite Accepted
Сезон 5 Серия 9
22 сентября 2011
План действий Strategy Timez
Сезон 5 Серия 10
29 сентября 2011
Конкурс костюмов Costume Contest
Сезон 5 Серия 11
6 октября 2011
Грандиозный финал Grande Finale!
Сезон 5 Серия 12
13 октября 2011
График выхода всех сериалов
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