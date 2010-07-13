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Постер к 4-му сезону сериала Гильдия
Киноафиша Сериалы Гильдия Сезоны Сезон 4

Гильдия, 4 сезон

The Guild
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 13 июля 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 1 час 12 минут
О чем 4-й сезон сериала «Гильдия»

В 4-м сезоне сериала «Гильдия» Сид пожинает плоды своей неосмотрительности с Фоуксом. Ей приходится признаться в ошибке своим товарищам, но плоды ее честности превосходят даже самые смелые ожидания. Тем временем любимый и незаменимый игровой компьютер Сид ломается. Ее панику по этому поводу пресекает Блейдез, который обещает помочь девушке с ремонтом. Забу пытается подружиться с главой вражеской гильдии, несмотря на все прошлые разногласия. Динь и Клара объединяются, а мать Забу возвращается в игру. В реальной жизни Сид удается найти работу, правда она выглядит не совсем так, как та ожидала.

Список серий 4-го сезона сериала «Гильдия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Эпичная вина Epic Guilt
Сезон 4 Серия 1
13 июля 2010
Странные союзники Strange Allies
Сезон 4 Серия 2
20 июля 2010
Поддержал Oversupportive'd
Сезон 4 Серия 3
3 августа 2010
Жизнь продолжается! Moving On
Сезон 4 Серия 4
10 августа 2010
Лутовая зависть Loot Envy
Сезон 4 Серия 5
17 августа 2010
Странное возрождение Weird Respawn
Сезон 4 Серия 6
24 августа 2010
Неловкий день рождения Awkward Birthday!
Сезон 4 Серия 7
31 августа 2010
Спалилась Busted
Сезон 4 Серия 8
7 сентября 2010
Пиратская лепешка Pirate Paddy
Сезон 4 Серия 9
14 сентября 2010
Морской фестиваль! Festival of the Sea
Сезон 4 Серия 10
21 сентября 2010
Насильное присоединение Hostile Takeovers
Сезон 4 Серия 11
28 сентября 2010
Замок гильдии Guild Halls
Сезон 4 Серия 12
5 октября 2010
График выхода всех сериалов
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