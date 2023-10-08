Menu
Nanatsu no Taizai 2014 - 2023, season 5

Nanatsu no Taizai season 5 poster
Nanatsu no Taizai 16+
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 8 October 2023
Production year 2023
Number of episodes 1
Runtime 25 minutes
"Nanatsu no Taizai" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Семь смертных грехов» Бан пытается отыскать душу Мелиодаса в Чистилище и вернуть в мир живых. Однако вырваться оттуда на Землю оказывается непросто даже ему самому, не говоря уже о погибшем узнике. Тем временем король, Дери и остальные направляются в Небесный театр, чтобы спасти Элизабет, похищенную Эстароссой. Мелиодас рассказывает предысторию своего брата Зелдриса. Выясняется, что Эстаросса стер воспоминания всех, кто был знаком с ним в прошлом, чтобы обезопасить себя от разоблачения. Но это еще можно исправить. Людосиэль и Эсканор пытаются найти способ разрушить Зловещую Туманность.

Series rating

0.0
7.7 IMDb
