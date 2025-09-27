Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

27 сентября 2025 08:27
Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

Им что техника «Синий», что «Красный», что «Бесконечность» — плевать на все. Даже на Сукуну.

«Магическая битва» сегодня в топах, но давай честно — её герои со всеми своими проклятиями и расширениями территорий рядом с «Блич» выглядят как школьники против спецназа.

У Кубо каждая вторая фигура — это вестник апокалипсиса в человеческом обличии. Одни одним взглядом стирают из реальности, другие поджигают города, третьи переписывают твою жизнь так, будто тебя никогда не существовало.

И вот представь: что будет, если этих монстров столкнуть с Сатору Годжо, Сукуной или Махорагой? Итог прост — мир «Магической битвы» будет уничтожен этими крутыми парнями. Собрали героев аниме, от самого слабого среди сильных, до живого воплощения силы.

10. Грэмми

Человек-фантазия. Его воображение способно вызвать астероид или превратить врага в маршмеллоу. Единственный минус — он сам себе мешает. Но если сосредоточится, герои «Магической битвы» не продержатся и минуты.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

9. Маюри Куротсучи

Безумный учёный, у которого всегда есть план Б, С и ещё десяток ядовитых козырей. Даже если его поразят, он вернётся с новой гадостью. Непредсказуемость — его главное оружие.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

8. Сюкуро Цукисима

Переписывает прошлое жертв. Травмы и эмоции героев «Магической битвы» делают их идеальными марионетками для его «Книги конца». Он даже драться не обязан — просто становится лучшим другом врага.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

7. Синдзи Хирако

Его шикай путает направления, превращая бой в хаос. А банкай рушит психику, меняя восприятие реальности. Юдзи, Тодо и прочие в ближнем бою просто не поймут, куда бить.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

6. Ичибэй Хёсубэ

Главный по именам. Он стирает твою сущность одним мазком кисти. Нет имени — нет силы. Даже бесконечность Годзё тут не сработает.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

5. Кенпачи Зараки

Бессмертный берсерк. Чем сильнее враг, тем яростнее он становится. Разрубит хоть проклятие, хоть астероид, и будет только счастлив. Для него драка с Сукуной — праздник.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

4. Куросаки Ичиго

Главный герой Кубо — сколько ни валяй, он встанет сильнее. Банкай, пустая форма, кровь квинси — его набор ломает любые законы «Магической битвы».

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

3. Генрюсай Ямамото

Живая катастрофа. Его банкай — пламя, сжигающее всё на километры вокруг. Герои «Магической битвы» превратятся в пепел, даже не успев понять, что начался бой.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

2. Соскэ Айдзэн

Иллюзия — его реальность. «Кёка Суйгецу» ломает все чувства. Противники режут сами себя, думая, что бьют Айзена. У Сукуны и Годзё нет защиты от этого.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

1. Яхве

Финальный босс. Его «Всемогущий» видит будущее и меняет его. Любое действие врага заранее перечёркнуто. Он способен предугадать даже ходы Сукуны.

Сатору Годжо, отдыхай: эти герои «Блича» «вынесут» весь отряд «Магической битвы» одной левой

Фото: Кадр из сериала «Блич», «Магическая битва»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
24 комментария
Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме Их битва будет легендарной: «Кайдзю № 8» закроют в третьем сезоне, вот когда выйдет финал задорного аниме Читать дальше 5 октября 2025
На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы» На Макиму слюни не пускайте, с Резе прощайтесь сразу: с кем Дэнджи останется в финале «Человека-бензопилы» Читать дальше 5 октября 2025
3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату 3 октября, день прощания: почему фанаты «Стального алхимика» каждый год празднуют эту дату Читать дальше 4 октября 2025
Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии Глотайте пыль за Сон Джин-ву: продолжение «Поднятия уровня» побьет все рекорды «Истребителя демонов», но лишь при одном условии Читать дальше 5 октября 2025
Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим Сопли-динамит и клоун-обжора: во 2 сезоне «Ван-Пис» покажут целых 7 новых дьявольских фруктов — составили рейтинг от лучших к худшим Читать дальше 5 октября 2025
Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде Кристофер Нолан назвал лучший фильм с Шоном Коннери — речь не о Джеймсе Бонде Читать дальше 5 октября 2025
«Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам «Руководство запрещало снимать»: за что Чурикова оказалась в черных списках «Мосфильма» — режиссеры об актрисе шептались по углам Читать дальше 5 октября 2025
Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя Отец Дина и Сэма погубил их же собственного дядю: в «Сверхъестественном» лишь намекнули — правду узнали годы спустя Читать дальше 5 октября 2025
Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка Ей бы не в «Дандадан», а в «Форсаж»: наконец выяснилось, какую скорость развивает Турбо-бабка Читать дальше 5 октября 2025
Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец Союзники или враги? Что стало с семьей Кито в «Дандадан» — они пережили огонь и воду, но это еще не конец Читать дальше 5 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше