«Блич» вышел уже 21 год назад: до сих пор не все знают, что это за слово — объясняем смысл названия

18 августа 2025 20:03
Кстати, создатель изначально рассматривал другие варианты.

Про аниме «Блич», основанное на одноименной манге, слышали многие. Сюжет рассказывает о старшекласснике Ичиго Куросаки, который получает силу синигами (богов смерти) и сражается с духовными существами.

Аниме вышло в 2004 году и до сих пор популярно. Это подтверждают рейтинги:

  • 8.0 на Кинопоиске;
  • 8.2 на IMDb.

Но, несмотря на хайп, не каждый знает, что означает само название тайтла. Если вы тоже не в курсе, объясняем историю его возникновения.

Что такое «Блич», и как появилось название?

Сначала создатель манги Тайто Кубо хотел назвать её Snipe (от англ. «снайперская стрельба»), потому что персонажи должны были использовать огнестрельное оружие. Но позже Кубо выбрал мечи, так что слово «Снайп» потеряло смысл.

Тогда появилось второе название — Black («черный»), потому что синигами были в черных костюмах. Но это показалось скучным, и автор остановился на Bleach («белизна», «отбеливатель»).

А при чём тут отбеливатель?

Во-первых, белый цвет создаёт контраст с чёрным и символизирует противостояние. Ведь враги были одеты в белое, например, Урю из Квинси или Эспада.

А, во-вторых, дело в синигами, которые очищают души пустых, помогая им перейти в загробный мир. Их роль — «отбеливать» души, позволяя им продолжить путь в цикле жизни и смерти.

Так что название Bleach отражает этот момент. Не конкретный предмет или персонажа, а идею смерти, загробной жизни и очищения — основу всей истории.

Фото: Кадр из аниме «Блич»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
